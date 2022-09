Deschiderea noului an școlar la Grădinița ,,Sf. Stelian” din Tărgu-Jiu

Grădiniţa ,,Sfântul Stelian“ din municipiul Târgu-Jiu şi-a deschis din nou porţile pentru micuţii ce vor fi educaţi şi pregătiţi pentru viaţă prin dobândirea unor frumoase valori religios-morale creştine.

Aflată sub patronajul Mitropoliei Olteniei, prin asociaţia ,,Vasiliada“, filiala Târgu-Jiu, grădiniţa oferă și în anul școlar 2022-2023 cele mai bune condiţii pentru pregătirea şi educarea tinerelor vlăstare din reşedinţa judeţului Gorj. Ca în fiecare an, deschiderea noului an şcolar a fost marcată la grădiniţa ,,Sfântul Stelian“ prin săvârşirea unei slujbe religioase de mulţumire şi de binecuvântare, după cum ne-a declarat părintele Ciprian Sîrbu, directorul filialei Târgu-Jiu a asociaţiei ,,Vasiliada”.

,,O grădiniţă venită din partea bisericii în sprijinul comunităţii este un lucru extraordinar de bun, este un lucru care încurajează pur şi simplu comunitatea, pe de o parte, şi pe de alta parte, să nu mai vorbim de condiţiile pe care le asigură pentru copiii din această grădiniţă. Este o instituţie prin care sistemul nostru educational are încă o cărămidă bună în construcţie. Copiii ce învaţă aici vor fi oameni bine educati, vor fi credincioşi şi nu au cum să nu aibă izbândă în viitorul apropiat, la şcoală, dar şi în cel îndepărtat pentru o nouă societate mai bună decât cea de astăzi”, a declarat unul dintre participanţii la deschiderea noului an şcolar la grădiniţa ,,Sfântul Stelian“ din municipiul Târgu-Jiu.

Grădința Mitropoliei Olteniei din municipiul Tărgu-Jiu se află sub purtarea de grijă de Sfăntului părinte STELIAN, ocrotitorul copiilor, iar activitatea ei a demarat în prima parte a anilor 2000. În prezent, această unitate școlară dispune de un paraclis cu hramul sfăntului ocrotitor unde se săvărșesc slujbe religioase și micuții sunt împărtășiți periodic de către preot. În noul an școlar 2022-2023 peste 120 de copii, repartizăți în șase grupe, cu program normal și prelungit, vor urma cursurile Grădiniței ,,Sf.Stelian” din municipiul Tărgu-Jiu.

Marius Stochițoiu