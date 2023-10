Deputatul Vîlceanu contestă excluderea. „Procedura nu există”

Parlamentarii de Gorj Dan Vîlceanu şi Gheorghe Pecingină spun că nu au fost excluşi din grupul PNL, pentru că procedura invocată de liderul grupului, Gabriel Andronache, nu există în regulamentul Camerei Deputaților.

Dan Vîlceanu a înaintat o adresă către Comisia pentru regulament din Camera Deputaților, pentru formularea unui punct de vedere. „Subsemnatul Dan Vîlceanu, deputat PNL, ales în circumscripţia electorală numărul 20, judeţul Gorj, vă comunic faptul că, atât eu, cât şi domnul deputat Gheorghe Pecingină, deputat PNL ales în aceeaşi circumscripţie electorală, suntem în continuare membri şi deputaţi ai Partidului Naţional Liberal, având în vedere regulamentul Camerei Deputaţilor, articolul 14. Vă rog să luaţi act de faptul că adresa nr. 1328 din 10 octombrie 2023, semnată de liderul grupului parlamentar al PNL, este incorectă şi conţine informaţii neadevărate, făcând referire la o procedură de excludere din grupul parlamentar care nu există în Regulamentul Camerei Deputaţilor”, spune Dan Vîlceanu într-o scrisoare adresată conducerii Camerei Deputaţilor. Potrivit deputatului de Gorj, singurele posibilităţi de ieșire din grupul parlamentar sunt părăsirea grupului de către un deputat sau excluderea ori demisia din partid, „ori, nici eu şi nici domnul deputat Gheorghe Pecingină nu am demisionat din grup, nu am demisionat şi nici nu am fost excluşi din PNL”. Liberalii din Camera Deputaţilor au votat pentru excluderea din grup a lui Vîlceanu şi Pecingină, cei doi cosemnatari ai sesizării la CCR depuse de USR pe tema măsurilor fiscal-bugetare.

PNL: Au calitatea de deputaţi neafiliaţi

Liderul deputaţilor PNL de la Camera Deputaţilor, Gabriel Andronache, a informat, printr-o notă scrisă, Biroul Permanent al Camerei că parlamentarii de Gorj nu mai sunt membri ai acestui grup. „Prin prezenta vă comunicăm faptul că domnul deputat Dan Vîlceanu şi domnul deputat Gheorghe Pecingină nu mai sunt membri ai grupului parlamentar PNL începând cu data de 10 octombrie 2023, urmare a votului deputaţilor PNL, membri din grupul parlamentar PNL, prin care s-a validat procedura de excludere din grup, conform Regulamentului Camerei Deputaţilor. Această procedură a fost aplicată şi de alte grupuri parlamentare în sesiunile parlamentare anterioare din actuala legislatură.

În consecinţă, începând cu data de 10 octombrie, Dan Vîlceanu şi Gheorghe Pecingină au calitatea de deputaţi neafiliaţi”, se arată în documentul semnat de Andronache. Cei doi liberali sunt propuși pentru excludere din PNL, însă procedura nu s-a finalizat. Curtea Constituțională a respins miercuri sesizarea USR și a Forței Dreptei privind măsurile fiscale pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament. Legile urmează să fie promulgate de președinte pentru a intra în vigoare.

I.I.