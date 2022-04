Deputatul Radu Miruță (USR), despre conducerea CEO: Stânga nu stie ce face dreapta si viceversa

Radu Miruță, deputat USR, vrea să afle dacă la Complexul Energetic Oltenia vor fi stopate concedierile. ”La CEO, stânga nu stie ce face dreapta si viceversa. Nu exista nicio gandire unitara strategica, comunicarea procesului de restructurare este sub orice critica.

Se vor stopa concedierile in CEO? Se vor mentine locurile de munca nou create acum ca urmare a crizei din Ucraina sau doar ne batem joc de unii tineri care vor sa se angajeze?!? Se vor crea locuri de munca alternative prin reconversie profesionala? Se va investi in securitatea la locul de munca sau vom contabiliza in continuare numarul deceselor premature?!?