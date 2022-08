Demisie la vârful DP Motru – CA-ul se va întruni pentru numirea unui nou director

Jean Costantinescu, directorul Direcției Publice Motru, a demisionat din funcție cu începere din 1 august. Acesta a fost mandatat pentru patru luni la conducerea DP Motru dar a demisionat înainte de finalizarea termenului, spunând că și-a atins o parte din obiective iar motivele renunțării la funcție sunt pur personale.

Consiliul de Administrație a DP Motru se va întruni în scurt timp pentru a stabili un nou director. CA-ul are mai multe variante, o numire din interior este însă preferată uneia din exterior. Societatea Consiliului Local are însă mai multe probleme de ordin financiar dar și al resursei umane, noile angajări operate de CE Oltenia ușurând și această societate de o parte dintre angajați. Carențe mari sunt în rândul personalului pentru padoc și în rândul electricienilor, mai mulți angajați preferând să plece la CEO pe meserii chiar diferite.

Jean Constantinescu a reușit, în scurtul timp, cât a condus ca director DP Motru, să deschidă ștrandul municipal și să adune câinii fără stăpân de pe străzi. Acesta nu a reușit însă să ocupe locurile vacante de muncitori: electricieni și hingheri de la DP Motru. În prezent în DP se confruntă cu eșalonări la plată la gunoi, finanțe, terți și la Aparegio, debitele fiind cuprinse între 7-8 miliarde de lei vechi. Primarul localității, Cosmin Morega, susține că acesta este efectul managementului defectuos al ultimei conduceri liberale a societății, motiv pentru care în cadrul DP se face acum un audit. Rezultatul va fi prezentat CL Motru și organismelor de anchetă dacă este cazul.

A.S.