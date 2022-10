Defileul Jiului: Bărbatul care se afla în mașina lovită de o stâncă a murit

Un accident grav s-a petrecut astăzi pe Defileul Jiului, o bucată de stâncă desprinsă de pe versant a căzut omorând un om și rănind alte două persoane.

ISU Gorj: La fata locului s-au deplasat echipaje de pompieri din cadrul Gărzii de Intervenție Bumbesti Jiu cu o autospeciala de lucru cu apa și spuma și o ambulanta SMURD, 2 ambulante SAJ Gorj, echipaje de pompieri din cadrul ISU HD cu o autospeciala de lucru cu apa și spuma și o ambulanta SMURD si 2 ambulante SAJ HD, sosite in sprijin.

In urma acestui eveniment au rezultat 3 victime: șoferul autoturismului, un bărbat in vârsta de 56 de ani și doua femei in vârsta de 60, respectiv 50 de ani. Șoferului i s-au aplicat manevrele de resuscitare, însă, din nefericire, fara rezultat, ulterior fiind declarat decedat. Celelalte doua victime au fost preluate de echipajele specializate și li s-au acordat primele îngrijiri medicale la fata locului, însă acestea au refuzat transportul la spital.