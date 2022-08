Decarul lui FCU ratează derbiul Băniei

FCU a pierdut unul dintre oamenii de bază pentru o perioadă semnificativă. Decarul Juan Bauza s-a accidentat în remiza de pe Arena Națională, 1-1 cu FCSB. Argentinianul, în vârstă de 26 de ani, are fractură și nu va putea fi utilizat de Marius Croitoru pentru 45 de zile. Într-un comunicat oficial postat pe pagina de Facebook, oficialii echipei au anunțat că Juan Bauza are o fractură la unul dintre degetele piciorului. Pentru FCU urmează derby-ul local cu Universitatea Craiova, programat pe 7 august, de la ora 21.30. Biletele pentru această confruntare s-au pus deja în vânzare. FCU, echipa considerată gazdă, are 4 puncte după trei etape, în schimb Universitatea nu a câștigat în primele runde din Superligă, obținând doar două egaluri. Trupa pregătită de Laszlo Balint joacă joi, în preliminariile Conference League, cu Zorya Luhansk. Meciul începe la ora 20.30.

Cătălin Pasăre