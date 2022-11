De la Târgu-Jiu spre națională! Paraschiv: Am vrut să mă retrag

Fostul golgheter al Viitorului Târgu Jiu, Daniel Paraschiv (23 de ani), va avea șansa să îmbrace tricoul naționalei mari a României. Vârful legitimat la FC Hermannstadt a fost chemat de Edward Iordănescu la prima reprezentativă după accidentarea lui Florin Tănase. Paraschiv a avut o traiectorie foarte interesantă. A jucat la echipele controlate de afaceristul gorjean Nicolae Sarcină, Luceafărul Oradea și Viitorul, și a fost la un pas să renunțe la cariera de jucător, după ce a suferit o dezamăgire mare pe când evolua în județul Bihor. „A fost un sezon la liga a doua în care făcusem un campionat foarte bun, marcasem 14 goluri și așteptam… Aveam oferte de la Liga 1 și în loc să plec, patronul de atunci al Luceafărului Oradea a decis să retragă echipa din campionat și s-o bage în liga a treia. Și iată că, în loc să ajung la Liga 1, cum mă gândeam că e pasul firesc, am ajuns în liga a treia și am stat jumătate de an acolo. Cred că ăla a fost un moment de cotitură în cariera mea, am avut o perioadă în care am spus că nu are rost, pentru că dacă nici când îmi merge așa bine n-a fost să fac pasul, mă gândeam să mă retrag, însă mă bucur că am luat decizia asta de a continua și se pare că Dumnezeu m-a ajutat”, a declarat Paraschiv. Atacantul a ajuns în Liga 1, chiar la campioana CFR Cluj. Ca și alți doi jucători care evoluează acum în Superligă, Andrei Dragu și Marius Cioiu, Paraschiv a părăsit trupa gorjeană liber de contract. Nu s-a impus la feroviari, fiind împrumutat la FC Voluntari, iar apoi alegând să meargă în Liga 2, la Sibiu. Paraschiv a dezvăluit cum a primit convocarea. „A fost o veste care m-a făcut să tremur. Aici, la Hermannstadt, am avut șansa să arăt ce pot. În primul rând, aștept să și bifez câteva minute în națională. S-a întâmplat din păcate pentru Florin Tănase să se accidenteze, și mă bucur că am fost primul pe lista de așteptare. Vă dați seama, așteptările sunt, în primul rând, să debutez și mai apoi să ajut echipa națională, nu doar să fiu în trecere pe acolo. Nu poți ajunge la echipa națională fără să ai meciuri în picioare, fără să ai realizări în primul rând și consider că aici, la Hermannstadt, am avut șansa să arăt ce pot. Mi s-a dat încredere, chiar și în perioadele poate mai puțin bune ale mele și pe această cale trebuie să le mulțumesc colegilor, în primul rând, și staff-ului, pentru că fără ei n-aș fi reușit. Niciun jucător nu poate fără staff, fără colegi și această convocare este și meritul lor”, a mai spus Paraschiv. În acest sezon, tânărul jucător are 8 goluri înscrise după 16 meciuri.

Cătălin Pasăre