De cine a fost închiriată gara din Motru

Consiliul Local Timișoara a aprobat un proiect de hotărâre prin care orașul va închiria gara CFR din Motru, care va fi folosită pentru transportul de cărbune pentru Colterm.

„Închiriem o parte a unei gări CFR din Motru. Asigurăm achizițiile de cărbune direct de la producători, și astfel dispar costurile aferente intermediarilor. Știu că e o măsură de pionierat, dar situația disperată de pe piața de gaz cere măsuri creative. Una din problemele pe care le-am avut iarna trecută a fost că nu puteam să cumpărăm cărbune direct de la producători pentru că nu aveau unde să încarce. Acum, eliminăm această problemă. Am avut discuții cu SNCFR, le mulțumesc pentru deschiderea avută și am încredere că negocierile se vor încheia repede și cu succes. (…) Colterm are deja stocuri de 30.000 tone de cărbune și ținta noastră este să avem în depozit 50.000 tone la începutul iernii. Ar fi cea mai mare rezervă de cărbune cu care Colterm a intrat vreodată în iarnă”, a transmis primarul Dominic Fritz, citat pressalert.ro.