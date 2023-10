De astăzi, la Rovinari, funcționează o cafenea a celebrului lanț 5 To Go

De astăzi, la Rovinari, s-a deschis o cafenea a celebrului lanț 5 To Go. Anunțul a fost făcut chiar de către primarul orașului Rovinari, Robert Filip: Am avut deosebita plăcere ca astăzi să fiu alături de doi tineri din orașul Rovinari la debutul lor în lumea antreprenorial. Deși meseriile lor de bază sunt altele, Ionuț Luculescu fiind inginer la Autoliv, iar Barbă-Roșie Ionela Alexandra medic rezident la Spitalul „Victor Babeş“ Craiova, cei doi și-au propus să facă ceva în plus care să le aducă și o altfel de satisfacție. Astfel, Ionuț și Alexandra, care și în viața de zi cu zi sunt parteneri, au adus și la Rovinari conceptul 5 To Go, brandul 100% românesc al cafenelei atât de apreciată de tineri și nu numai. Așadar, începând de astăzi, pe strada Jiului Nr.11B, în fiecare zi de luni până duminică, între orele 7:00 și 18:00, puteți savura o cafea de calitate și un sandviș savuros într-o ambianță deosebit de armonioasă. Mult succes, Ionut Luculescu și Barbă-Roșie Alexandra! Sunt mândru de voi!”.