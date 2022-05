Dan Vîlceanu, la baschet cu primarul care l-a criticat!

Deputatul liberal Dan Vîlceanu pare să nu le poarte ranchiună celor care nu i-au apreciat activitatea în perioada în care a fost secretar general al partidului și l-au criticat la scenă deschisă. La sfârșitul săptămânii trecute parlamentarul gorjean a participat la un meci de baschet alături de primarul sectorului 6, care este și șeful PNL București. „În Sectorul 6, primăria organizează evenimente la care oamenii nu vin să privească, ci chiar ei sunt protagoniștii. Am făcut echipă cu Ciprian Ciucu la competiția de streetball. Mi-a plăcut! Oameni faini, atmosfera faină și primarul cool. Bravo! Bravo”, a transmis Dan Vîlceanu. Cu nici două luni în urmă, Ciucu se exprima destul de critic la adresa celui care fusese secretar general al partidului, în echipă cu Florin Cîțu, de menționat că tot zilele trecute Vîlceanu a fost împreună cu Câțu la un concert Iron Maiden. „Lipsa de capacitate de management al unei organizații politice. O organizație politică are nevoie de un management foarte serios, vorbești de 47 de filiale, inclusiv cu sectoarele Bucureștiului, deci comunicarea a fost extrem de slabă la nivelul secretariatului general, eu am fost extrem de nemulțumit de interacțiunea pe care am avut-o cu secretarul general. Vorbeam lucruri și nu se întâmplau, deci era ca și când le vorbeam degeaba. Mai mult, se spunea că da, da, se rezolvă și nu se rezolva nimic, de aceea acest cuplu Cîțu-Vîlceanu este cumva luat la pachet, în acest moment. Trebuie să fii foarte prezent în viața partidului, dacă vrei să fii secretar general al partidului și asta o spun cu mare mâhnire și deloc cu ușurință, pentru că speram că Dan Vîlceanu, un tip mai tânăr decât mine, ar avea energia necesară și cunoștințele politice și organizatorice ca să ocupe poziția de secretar general. Deci, faptul că Dan Vîlceanu nu va mai ocupa această funcție, din punctul meu de vedere, după prestația din aceste șase luni, este un lucru bun”, declara Ciprian Ciucu la o televiziune centrală.

Gelu Ionescu