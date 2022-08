Dan Petrescu l-a lăudat pe Dragoș Militaru: Un antrenor tânăr, bun

Antrenorul campioanei CFR Cluj, Dan Petrescu, are o părere bună despre tânărul tehnician gorjean Dragoș Militaru. Unirea Dej este una dintre adversarele tradiționale ale formației de primă ligă din partidele amicale, iar pentru Petrescu victoria ardelenilor împotriva lui Dinamo a fost un lucru firesc. Unirea s-a impus cu 3-2 în fața câinilor în ultima etapă din liga secundă, iar “Bursucul” a considerat că favoriții au câștigat. Fostul internațional a avut și cuvinte de laudă pentru Militaru.

“Noi am jucat cu Unirea Dej în amicale, echipa foarte bună. Cei de la Dej au un antrenor tânăr, bun, mi-a plăcut echipa lor. Dacă mă întrebai înainte de meci îți spuneam sigur că bate Dejul, nici nu știu ce echipă are Dinamo. Nu e el de vina (n.r. Ovidiu Burcă), acolo sunt prea multe probleme ca să fie de vină antrenorul”, a spus Dan Petrescu, la conferința de presă dinaintea meciului cu Farul.

Unirea Dej a urcat pe locul 4 în eșalonul secund, cu 9 puncte după patru runde.

”A fost un meci frumos, mai greu pentru noi cei de pe bancă. Mă bucur că am întors scorul de fiecare dată în favoarea noastră, iar răspunsul băieților după rezultatul nedrept din etapa trecută a fost pe măsură.

Nu prea obișnuiesc să fac calcule, dar dacă avem 9 puncte înseamnă că le merităm și ne dă moral și încredere că ceea ce facem, facem bine. Sunt foarte bucuros pentru fiecare punct pe care-l obținem și pentru fiecare victorie”, a spus Dragoș Militaru la finalul jocului.

Tehnicianul gorean are 32 de ani și este cel mai tânăr din eșalonul secund.

Cătălin Pasăre