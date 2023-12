D’ale publicisticii gorjene

Peisajul publicistic gorjean s-a deteriorat și minimalizat, în ultimii ani din cauza câtorva scriitori, impulsionaţi de veleităţi ariviste pe plan literar artistic şi maculate de interese lucrative. Nu-i de mirare că aceştia reprezintă şi acum, după mai mult de trei decenii ale tranziţiei postcomuniste, o minoritate cultural-literară… panaramică, sau paronimic-panoramică, potrivit opiniei critice judicioase a regretatului animator, prozator şi îndrumător Al. Doru Şerban, cel care adopta o asemenea viziune de panaramă culturală asupra ultimului deceniu din secolul XX, 1990-2000. Din nefericire acest fenomen indezirabil s-a prelungit până în zilele noastre, când cultura, literatura şi arta din Gorj și din întreaga țară au fost periclitate, impardonabil, inclusiv presa cotidiană şi periodică. În acest sens a dispărut, ori a continuat să apară dar cu un program extra-literar revista hebdomadară Polemika, coordonată de Doru Strâmbulescu şi apreciată de un număr tot mai sporit de cititori din Gorj şi din ţară.

Se pare că un impas similar, mai degrabă pecuniar, decât de colaboratori, determinase încetarea apariţiei revistei Columna, coordonată de Gheorghe Grigurcu, redutabil critic literar, poet, memorialist, autor de confesiuni şi aforisme, marginalizat din Bihor-Oradea la Gorj, în Amarul Târg de pe Jiul de Sus. Nu putem uita nici colaborarea cu comentarii şi recenzii literare de la revista ministerială Tribuna educaţiei, constând în vreo cincisprezece articole cu semnătura autorului acestor comentarii critice. La o emisiune radiofonică de pe postul România cultural, consacrată aniversării lui Eminescu, se sublinia ideea că la Târgu-Jiu este omagiată cu pertinenţă naşterea Poetului Naţional.

De câţiva ani, au intrat într-un alt moment de impas sau de vădit dezechilibru valoric, două publicaţii cultural-literare şi artistice importante, Confesiuni, după ce se bucurase de un binemeritat prestigiu naţional, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, beneficiind de coordonarea directorului Doru Strâmbulescu şi a redactorului şef Gheorghe Grigurcu. Caietele Columna, o publicaţie apărută sub imbold cenaclier, datorită regretatului poet Tudor Voinea, a continuat existenţa în climatul favorabil al presei gorjene, sub coordonarea redactorului şef, scriitorului Vasile Ponea, până când redactorul principal, Ion Popescu Brădiceni, i-a deplasat apariţia la Editura pim din Iaşi, cu aceeași amploare balastieră. Precizăm că, actualmente, revista Caietele Columna reapare la Târgu Jiu prin efortul cenacliştilor în frunte cu acelaşi redactor şef şi câţiva colaboratori permanenţi, Marius Iorga, George Cristian Brebenel, Lazăr Popescu și Ion Trancău.

În prezent, nu ştim ce s-a întâmplat cu revista Confesiuni, după demiterea managerului Doru Strâmbulescu şi după publicarea unor articole prea ample şi encomiastice dedicate unui component al redacţiei, în stilul impropriu al unor colaboratori, mai puţin înzestraţi pentru domeniul publicistic al criticii literare veritabile.

Motive şi argumente de optimism, oarecum în contrast cu comentariile de mai sus, ne oferă câteva periodice cu apariţii constante, consacrate prin valoarea lor, cu colaboratori remarcabili la nivel judeţean şi naţional, precum revistele: Portal Măiastra, Ad Mutrium, Miracol de Brădiceni şi Ceaşca de cafea, redactate și difuzate în mod frecvent de editori și colaboratori. Demne de menţionat sunt şi revistele Hohote şi Hazul, publicaţii de satiră şi umor. Hohote a ajuns la numărul 26 (serie nouă), din septembrie 2023, cuprinzând 24 de pagini, iar Hazul a reapărut în noiembrie 2023, cu ocazia Festivalului de Umor, omagial, Ion Cănăvoiu, după hiatul din anul 2022.

Despre publicațiile Ceașca de cafea, Miracol de Brădiceni și Hazul vom reveni cu observații critice, la fel de pertinente, într-un spațiu modest al revistei noastre și al cotidianului deocamdată independent și apoi… centenar! Până atunci anticipăm acel comentariu cu următorul catren… cu aerul epigramelor de elită cuprinse în paginile publicației Hohote: Absența mea din număr nu mă miră!/ La ton perfid n-am sucombat… în gamă/ și-n cui, docil, nu pus-am a mea liră,/ ci doar aceast-autoepigramă.

O revistă de profil beletristic, mai puţin cunoscută, uneori chiar ignorată, de unii scriitori gorjeni, poartă titlul Avânt, cu apariţie trimestrială de cultură, editată de Iolanda Mirea ca director, Ionela Cojocaru, redactor şef şi de colaboratori diaspora. Revista are amploare, cu cele şaptezeci-optzeci de pagini, şi valoare literară, inserând fragmente din creaţia unor scriitori consacraţi şi debutanţi.Aceasta ar fi o privire de ansamblu, inerent incompletă şi discutabilă, despre publicistica gorjeană din actualitatea noastră cultural-literară.

Ion Trancău