Cursuri de muzeograf pentru o nouă serie, în Mitropolia Olteniei

Fundația Pastoral-Misionară „Sfântul Nicodim” din cadrul Arhiepiscopiei Craiovei organizează, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, cursuri de perfecționare muzeograf. Cursurile sunt unice în cadrul Bisericii Ortodoxe Române, fiind adresate personalului din mănăstiri și din biserici, din seminarii, muzee și biblioteci.

Inițiativa organizării acestui curs a aparținut Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Irineu, care a subliniat misiunea muzeografului aflat sub ocrotirea Sfântului Nicodim de la Tismana: „Este pentru noi o bucurie, în cadrul Mitropoliei Olteniei, că am putut să realizăm aceste cursuri de muzeograf care doresc să creeze o legătură între cultura și civilizația noastră și omul contemporan. Îi mulțumim Sfântului Nicodim, care este Ocrotitorul muzeografilor, cel care a reorganizat monahismul românesc, care a readus în prim plan viața religioasă a strămoșilor noștri. Muzeograful nu este un om care doar povestește, ci și un îndrumător pe calea mântuirii. El este acela care îndrumă și călăuzește. Muzeograful este acela care vorbește despre un trecut care este veșnic prezent. Așadar, prin noi, obiectivele de vizitat (mănăstire, biserică, obiecte sacre) își primesc cinstea cuvenită de adevărate comori ale artei, ale spiritualității și ale culturii noastre românești”.

Pe data de 6 mai 2022, cea de-a treia grupă de cursanți din cadrul Arhiepiscopiei Craiovei în principal și din Episcopia Alexandriei și Teleormanului, persoane cu studii superioare, în special din rândul personalului mănăstiresc care doresc să obțină o certificare în domeniul muzeal încep cursul de perfecționare. Pe lângă documentaţia personală obligatorie (acte personale, diploma de Licență), una dintre cerinţele de admitere este certificarea competențelor digitale (Certificat TIC – Tehnologia Informației și a Comunicării). În acest sens, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Irineu, evaluarea TIC a avut loc în data de 2 Mai 2022, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității din Craiova. Examenul a constat în teste grilă din domeniul IT.

Modulul de perfecționare muzeograf se adresează tuturor persoanelor interesate de o carieră în domeniul muzeologiei, personalului muzeelor sau al altor instituții, care au nevoie de certificare. Absolvenții vor primi un Certificat de Absolvire și un Supliment descriptiv în care vor fi trecute competențele profesionale dobândite la finalul cursului, recunoscute la nivel național de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și de Ministerul Educației Naționale. Modulul este structurat în trei părți: teoretică, practică și evaluare.

Formatorii cursului de perfecționare muzeograf sunt Domnul Ridiche Florin, Directorul Muzeului Olteniei și Domnul Dumitrescu Radu, șeful Secției Istorie-Arheologie a Muzeului Olteniei. Partea teoretică a cursului se va desfășura în format online, urmând ca partea practică să se desfășoare la Muzeul Olteniei și la instituțiile de profil din zonă.

Până în prezent, două serii de cursanți au absolvit cursul de muzeograf organizat de Mitropolia Olteniei. Prima grupă de absolvenți a fost formată din părinți călugări și maici din cadrul Arhiepiscopiei Râmnicului. Cursul s-a desfășurat în format hibrid (online și la sală). Evaluarea ce a avut loc pe data de 20 Decembrie 2021 a constat într-un examen cu teste grilă, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova.

Cea de-a doua grupă de absolvenți a fost formată din personalul Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman” din Craiova. Cursul s-a desfășurat în format hibrid (online și la sală). Evaluarea ce a avut loc pe data de 12 Aprilie 2022 a constat într-un examen cu teste grilă, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova.

În perioada următoare vor începe cursul și alte serii de persoane interesate să obțină certificarea în domeniul muzeal.

De asemenea, sesiunea de înscrieri este în plină desfășurare. Mai multe detalii despre înscrierea la cursurile de perfecţionare muzeograf desfăşurate în Mitropolia Olteniei și știri cu primele două grupe pot fi găsite accesând link-ul de pe site-ul www.mitropoliaolteniei.ro (Secțiunea Anunțuri): https://mitropoliaolteniei.ro/anunturi/prezentare-curs-muzeografi-gr-2/

