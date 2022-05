Cupa și campionatul! CSO Turceni se pregătește pentru baraj

CSO Turceni nu a avut rival la județ în acest an. Trupa pregătită de Viorel Cojocaru a defilat în campionat, iar, duminică, a câștigat și Cupa României. În finala de la nivelul județului Gorj, proaspăta campioană a trecut de Jiul Rovinari, scor 3-0. Alexandru Mainerici, Sabin Lupu şi Daniel Unguru au punctat pentru învingători. Ultimul act s-a jucat pe Stadionul „Minerul” din Motru. În ciuda succesului categoric, principalul de la Turceni a declarat că nu a fost un duel ușor. Cojocaru a mai spus că are la dispoziție un lot valoros de fotbaliști. ,,A fost un meci destul de greu, pentru că am întâlnit o echipă omogenă, cu jucători experimentați, cu ștate vechi pe la ligile superioare, inslusiv Liga 1. Mă bucur că băieții mei au prins o formă mai bună decât adversarul și am reușit să câștigăm. Am jucători buni, de calitate și caracter. Mă bucur că antrenez asemenea jucători. La momentul respectiv cred, fără îndoială, că suntem cea mai bună echipă din județ”. CSO Turceni va reprezenta Gorjul în Cupa României (faza naţională) şi va da baraj cu reprezentanta Timişului pentru pătrunderea în eşalonul terţ. Pheonix Buziaș este cea mai bună echipă din județ. ,,Am merge cu drag în Liga 3, dar mai avem două meciuri de disputat. Întâlnim formația din Buziaș, o echipă destul de bună. Am vizionat câteva meciuri ale lor și am observat că, la fel, au jucătorii care au evoluat în primele trei ligi, jucători care au trecut și pe la Poli Timișoara. M-aș bucura ca și în ziua respectivă să prindem o formă mai bună decât adversarul. Nu spun că nu este greu, dar nu imposibil. Mergem acolo să jucăm și să ne apărăm șansele. Plecăm cu șanse egale, acesta este punctul meu de vedere. Dacă vom scoate un rezultat pozitiv, vom fi mai încrezători în retur”, a adăugat Cojocaru. Datele dublei sunt 18 și 25 iunie. Manșa a doua se joacă în Gorj.

Cătălin Pasăre