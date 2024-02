Cupa României: S-a pus doar problema scorului la Bacău

CSM Târgu Jiu nu a avut emoții în meciul de la Bacău și a obținut, la pas, calificarea în sferturile de finală ale Cupei României la handbal feminin. Gorjencele s-au impus pe terenul Clubului Sportiv Municipal din localitate, 28-36, la pauză 9-16. A fost un joc care a venit la doar două zile după confruntarea europeană de la Malaga, dar în care valoarea superioară a lotului prim-divizionarei și-a spus cuvântul. Liviu Andrieș a folosit toate fetele avute la dispoziție, iar gorjencele au avut o partidă destul de ,,liniștită”. Diferența pe tabelă a crescut spre finalul primului act, câștigat la șapte goluri și a fost menținută în partea a doua. Cea mai eficientă jucătoare a oaspetelor a fost Mirabela Coteț, care a izbutit 9 goluri din 10 aruncări. Un meci foarte bun a făcut și portărița Andreea Chetraru, cu 13 intervenții salvatoare și un gol marcat. Andreea Mihart a punctat, la rându-i, de cinci ori. ,,A fost un meci în care ne-am dorit să le dăm minute tuturor fetelor, pentru că am venit după un drum destul de obositor și după meciul de la Malaga și am vrut să evităm riscul unor accidentări. Acum trebuie să ne recuperăm cât mai rapid, pentru că ne așteaptă câteva meciuri foarte importante, pe care trebuie să le câștigăm, pentru a reuși să ne îndeplinim obiectivele”, a concluzionat Liviu Andrieș.

CSM Târgu Jiu: Ekaterina Dzhukeva, Andreea Chetraru 1g și 13 intervenții, Elena Marica Bercu – Bianca Ștefania Chiriță, Oana Maria Bucă 2g, Alexandra Maria Frățilescu Gavrilă 1g, Andreea Mihart 5g, Mirabela Coteț 9g, Ira Zinatullina 4g, Andreea Chiricuță, Laura Moldovan 1g, Ana Maria Lopătaru 4g, Florența Ilie 3g, Iuliia Andriichuk 1g, Ana Cătălina Ciolan 1g, Sabine Klimek 4g. Antrenori: Liviu Andrieş şi Andrei Enache. Antrenor cu portarii: Grigore Albici. Maseur: Petre Tocaru.

Duminică, de la ora 19.00, are loc ultimul meci european din acest sezon, acasă, cu Motherson Mosonmagyarovari.

Cătălin Pasăre