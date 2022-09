Cum au ajuns morții de la CEO motiv de dispută politică!

Mizeria politică a mers până într-acolo încât, într-o dispută politică la cel mai înalt nivel, au fost aduși în discuție minerii și energeticienii morți, în acet an, la Complexul Energetic Oltenia. Ministrul Energiei, Virgil Popescu a declarat, marţi, în dezbaterea moţiunii simple prin care USR îl voia demis, că a sunat la CE Oltenia și a aflat că nu a murit niciun angajat, de la începutul anului, ,,în accidente de muncă”, în contextul în care, în moțiunea citită în Parlament s-a făcut referire la cei 35 de mineri și energeticieni care și-au pierdut viața, în acest an, din cauze patologice, care țin de condițiile de muncă. Practic, ministrul Energiei s-a eschivat cu ajutorul unei minciuni, rostită de la tribuna Parlamentului. Președintele Directoratului CEO, Daniel Burlan, a încercat să dreagă busuiocul, în prima sa apariție publică de după moțiune și a explicat că, întradevăr, în acest an nu a fost niciun accident mortal de muncă, dar că au fost înregistrate 35 de decese în rândul angajaților.

,,Nu ştiu cine anume a redactat acest document numit moţiune, dar pot să vă spun că este un om de un cinism ieşit din comun. Să minţi în faţa Parlamentului şi în faţa românilor despre vieţi pierdute la Complexul Energetic Oltenia este dezonorant şi descalificant. Spuneţi-ne voi cum moare câte un angajat al CEO la fiecare 5 zile, pentru că am sunat la Complex ca să verific informaţia şi am aflat că în anul 2022 au fost înregsitrate zero accidente mortale şi 5 accidente de muncă, cele mai puţine de la înfiinţarea CEO”, a reacționat ministrul Energiei, dar nu a făcut nicio referire la bolile angajaților generate de condițiile de muncă.

Adică ministrul ,,s-a documentat” telefonic despre accidentele de muncă, când, de fapt, ar fi trebuit să ceară la CEO sau să studieze expunerile de motive ale actelor normative prin care s-a decis reducerea vârstei de pensionare a lucrătorilor din minerit cu patru luni pentru fiecare an lucrat.

Potrivit unui document, care include un raport cuprinzător al directorului medical al Medserv Min SA, societate care monitorizează starea de sănătate a salariaților CEO, cu privire al impactului factorilor de risc și indicatorii statistici privind morbiditatea.

,,Din analiza dosarelor medicale individuale ale lucrătorilor se observă că un număr mare de salariați suferă de boli profesionale, boli legate de profesie și boli în relație cu muncă, iar principalele riscuri și afecțiunile pe care le generează sunt praful de cărbune, pulberi minerale, zgomot, efort fizic mare, variații de umiditate și temperature, vibrații, stress, etc.”, se arată în documentul citat.

Dacă solicita situația actualizată a stării de sănătate a salariațilorCEO, Virgil Popescu evita să cadă în adâncul penibilului.

Pe acest ministru vor să-l aducă politrucii din Gorj, aflați la guvernare, la Rovinari, pentru a participa la aniversarea a cinci decenii de la punerea în funcțiune a termocentralei.

Claudiu Matei