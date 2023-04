Cum a scăpat de pedeapsă un șofer băut care a fugit de poliție

Prescrierea faptelor l-a scăpat de pedeapsă! Dosar închis pentru un șofer de 66 de ani din Gorj, care a fugit de poliție fiindcă se urcase băut la volan. Ancheta s-a lungit nepermis de mult, iar după mai bine de cinci ani de la comiterea faptei, omul poate răsufla ușurat: faptele s-au prescris, iar procesul penal a încetat.

Fapta pentru care bărbatul a fost trimis în judecată a avut loc la sfârșitul anului 2017. „La data de 15.12.2017, în jurul orei 19:45, organele de poliție din cadrul Secției 9 Poliție Rurală Novaci, în timp ce se aflau în executarea atribuțiilor de serviciu, respectiv supraveghere și control trafic rutier cu autospeciala de poliție pe DN 67 Bumbești-Pițic, la un moment dat au observat un autoturism marca Volkswagen Golf, ce circula din direcția Tg-Jiu-Râmnicu Vâlcea, care se deplasa anormal, în sensul că autoturismul circula mai mult în zigzag”, se arată în rechizitoriu.

A fugit de lângă polițiști

Polițiștii i-au făcut semn șoferului să oprească. „S-a procedat la legitimarea conducătorului auto, care cu greu a înmânat actele”, spun anchetatorii.

Pentru că în mașină se simțea un puternic miros de alcool, polițiștii au cerut ajutorul unor colegi are au venit în aproximativ 10 minute cu un aparat alcooltest. Nemulțumit, bărbatul a refuzat să sufle în etilotest și a fugit de poliție. L-a lăsat în urmă pe prietenul său, care coborâse din mașină pentru a discuta cu agenții de poliție.

„Acesta nu a dat curs și dintr-o dată a pornit autoturismul, întorcându-l, demarând în trombă, deplasându-se pe DN 67 în direcția Râmnicu Vâlcea – Tg-Jiu. Între timp, martorul (…) coborâse din autoturism pentru a purta discuții cu organele de poliție, solicitându-le să se grăbească, iar la momentul la care inculpatul a demarat, a rămas în afara autoturismului”, potrivit datelor din dosar.

Șoferul fugar a fost urmărit de poliție și oprit după circa 3 kilometri. Ulterior, din cauza comportamentului agresiv, șoferul a fost încătușat și dus la spitalul din Novaci, unde a fost testat pentru alcool. „Din buletinul de analiză toxicologică-alcoolemie a rezultat faptul că inculpatul a avut alcoolemie de 1,80%o alcool pur în sânge la proba recoltată la ora 20:35 şi 1,65%o alcool pur în sânge la proba recoltată la ora 21:35. Pe parcursul cercetărilor, inculpatul a solicitat recalcularea alcoolemiei, motivând că la data identificării de organul de poliției nu avea îmbibație alcoolică peste limita legală, astfel că a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legală de recalculare a alcoolemiei”, mai precizează anchetatorii.

După o jumătate de an, cei de la Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” au spus că estimarea retroactivă a alcoolemiei nu se poate efectua ținând cont de datele puse la dispoziție (!).

La audieri, șoferul a declarat că în seara respectivă ar fi consumat la masă doar „2-3 pahare de șpriț”, aspecte ce nu au putut fi dovedite.

La mai bine de cinci ani distanță, instanţa a reţinut că a intervenit prescripţia răspunderii penale pentru infracţiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, fiind împlinit termenul de prescripţie. Drept urmare, Judecătoria Novaci a dispus încetarea procesului penal, sentința fiind pronunțată luna trecută.

