Cum a învins un șofer poliția în instanță

Un șofer din Târgu Cărbunești a reușit să învingă poliția în instanță, după ce a fost amendat pentru viteză și lăsat pieton. Bărbatul a contestat sancțiunea și a obținut anularea procesului verbal de contravenție.

În motivarea plângerii, șoferul a arătat că la data de 26.11.2022, în timp ce conducea pe DN 66, a fost oprit de un agent de poliţie care i-a adus la cunoștință faptul că a depășit limita de viteză şi va fi sancționat cu amendă de 1.450 lei şi reținerea permisului de conducere pentru 90 de zile, însă cele reținute nu corespund realității, deoarece nu a săvârșit fapta contravențională reținută în sarcina sa.

Potrivit poliției, „în data de 26.11.2022, ora 07:40, pe DN 66 km. 15+900, petentul a condus autoturismul marca Peugeot, fiind înregistrat de aparatul video-radar circulând cu viteza de 103 km/h în localitate, deşi limita maximă de viteză admisă era de 50 km/h în localitate”.

Șoferul a semnat procesul-verbal de sancţionare, dar l-a contestat în instanță. În plus, a cerut emiterea unei adrese către CNAIR pentru a i se comunica limita de viteză pe tronsonul de drum unde polițistul susține că ar fi încălcat limita de viteză admisă de lege.

Oficial, compania de drumuri a informat instanța că pe sectorul de drum unde a fost înregistrat petentul, respectiv pe DN 66, km 15+900, limita de viteză maximă admisă era de 100 km/h, și nu 50 de km/h, așa cum susținea poliția.

Amendă anulată

Din acest motiv, instanța a dispus anularea procesului verbal de contravenție. „Instanţa nu se poate raporta la borna kilometrică 16+900 m, precizată în raportul agentului constatator, având în vedere că acest act este întocmit ulterior actului de sancţionare, or, în acest din urmă act, a fost consemnată borna kilometrică 15+900, aferentă DN 66. În completarea acestui raţionament, instanţa are în vedere şi faptul că în înregistrarea video radar, ora 07:41:00, se poate observa în partea dreaptă a înregistrării un indicator ce marchează ieşirea din localitate, or maşina petentului ce circula din sens opus era situată ulterior acestui indicator, deci, pe cale de consecinţă, afară din localitate, aspecte ce se coroborează cu răspunsul primit de la CNAIR şi care infirmă susţinerea intimatei, în sensul că petentul se afla în localitate”, a motivat instanța.

Cu alte cuvinte, fapta contravenţională imputată șoferului prin actul de sancţionare nu există. Pe cale de consecință, plângerea șoferului a fost admisă de instanță, procesul verbal de contravenție a fost anulat, iar poliția a fost obligată la plata cheltuielilor de judecată. Sentința pronunțată luna trecută de Judecătoria Târgu Jiu nu este definitivă.

