Cum a fost prins un șofer care avea permisul anulat de 13 ani

Un șofer din Gorj s-a ales cu dosar penal și ulterior cu o condamnare după ce a fost prins conducând cu permisul anulat din 2008. Polițiștii nu ar fi aflat despre această situație dacă bărbatul nu ar fi fost implicat într-un eveniment soldat cu pagube materiale.

Incidentul a avut loc la finele anului trecut. „La data de 15.12.2021, în jurul orelor 19.30, inculpatul a condus autoturismul Ford pe DJ 674, pe raza satului Urdari, județul Gorj, din direcția Rovinari-Turceni, având permisul de conducere anulat încă din data de 18.01.2008”, potrivit rechizitorului.

Nu s-ar fi aflat despre această problemă dacă bărbatul nu ar fi acroșat un autoturism parcat regulamentar pe marginea drumului, în afara părții carosabile. „Inculpatul a coborât din autoturism și, după o scurtă discuție cu proprietarul autoturismului marca Jaguar, respectiv martorul (…) a plecat de la fața locului. Organele de poliție au fost anunțate telefonic despre producerea evenimentului rutier soldat cu pagube materiale”, au mai stabilit anchetatorii.

Făcând verificări, polițiștii au aflat că bărbatului i-a fost anulat permisul de conducere de către instanță, după ce a fost condamnat pentru săvârșirea unor infracțiuni privind circulația pe drumurile publice.

Șoferul prins pe picior greșit a recunoscut săvârșirea faptei și a solicitat ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

A mai primit două amenzi penale

Bărbatul trecut de 50 de ani, din comuna Urdari, a fost trimis în judecată pentru conducere fără permis. Pentru că are antecedente penale, bărbatul nu a scăpat doar cu o amendă penală, primind o condamnare de închisoare cu suspendare. Astfel, gorjeanul s-a ales cu o pedeapsă de 6 luni de închisoare cu suspendare pe un termen de supraveghere 2 ani de la data rămânerii definitive a sentinței.

În plus, bărbatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 60 de zile, la Primăria Urdari sau la Școala Gimnazială nr.1 Urdari.

„Nu este vorba despre un incident relativ izolat, deoarece inculpatului i s-au mai aplicat două pedepse cu amendă penală, pentru aceeași faptă, astfel că se va opta pentru o pedeapsă cu închisoarea, dar cu suspendarea sub supraveghere a acesteia. O pedeapsă cu amendă penală și nu cu închisoare nu prezintă garanţia că o astfel de sancţiune îşi va atinge scopul preventiv educativ”, a motivat instanța. Sentința Judecătoriei Târgu Jiu nu este definitivă, putând fi atacată cu apel.

I.I.