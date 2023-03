CSO Turceni se menține lider în Liga 4

Liga a patra din Gorj și-a consumat, la sfârșitul săptămânii, etapa a 15-a. Liderul CSO Turceni a obținut cel mai clar succes al rundei, în meciul cu Jupânești. Cele mai spectaculoase partide le-au avut gazde pe Stoina și Cărbunești, iar spectatorii nu au regretat drumul spre stadion. În lupta pentru titlul județean, Jiul Rovinari a trecut ,,italienește” de Negomir.

Liga 4, Etapa 15

CSO Turceni 4 – 0 AS Jupânești

CS Unirea Țînțăreni 0 – 0 CS Internațional Bălești

CS Jiul Rovinari 2016 1 – 0 AS Viitorul Negomir

AS Petrolul Stoina 3 – 3 CS Minerul Motru 2008

FC Petrolul Țicleni 1 – 1 AS Minerul II Mătăsari

CS Gilortul 2 Târgu Cărbunești 3 – 3 CS Vulturii Fărcășești

Cătălin Pasăre