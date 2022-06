CSO Turceni merge cu încredere la Buziaș: Sperăm să scoatem un rezultat pozitiv

Sâmbătă,18 iunie, de la ora 18.00, sunt programate meciurile tur din barajul pentru promovarea în Liga 3. Campioana Gorjului, CSO Turceni, merge la Buziaș pentru duelul cu cea mai bună echipă din Timiș, Phoenix. Noua campioană a judeţului a câștigat Liga 4 cu un avans de 11 puncte în faţa celei de-a doua clasate, CSM Lugoj. Este pentru prima dată în istoria oraşului când echipa locală ajunge într-un meci de baraj pentru promovarea în eșalonul terț. La timona formației se află Sorin Tomoș, iar experimentatul Cosmin Petruescu este director sportiv. Antrenorul de la CSO Turceni, Viorel Cojocaru, a declarat că urmează un duel echilibrat. Principalul gorjenilor i-a urmărit pe ,,pe viu” pe adversari și a rămas impresionat de jocul pe care l-au etalat. ,,Plecăm cu 50% șanse. Am văzut un meci al lor și chiar am rămas impresionat de cum au tratat partida și de jocul pe care îl prestează. Au fotbaliști valoroși, care au trecut prin ligile superioare, pe la Petrolul, pe la Mediaș. Este o echipă compactă, o echipă bună, dar șansele sunt egale. La momentul respectiv, dacă prindem o formă bună, cred că putem face față cu brio. Sperăm să scoatem un rezultat pozitiv în această primă manșă. Vom trata jocul cu maximă seriozitate, iar un rezultat bun acolo ne crește șansele la promovare”, a declarat Cojocaru. Oaspeții nu au probleme de lot înaintea deplasării din Banat. Singura incertitudine apare în banda dreaptă a defensivei.,,Avem un jucător indisponibil. Este vorba despre Vlad Gâlceavă, un copil de 20 de ani, care a crescut de la meci la meci. Este plecat la Boldești, are un examen și nu putem conta pe el. Mergem înainte. Sunt jucători care îl pot înlocui, jucători ca Mainerici sau Marinică, cu ștate vechi în liga a treia. Nu se pune problema, cei care au intrat până acum m-au mulțumit”, a mai spus Cojocaru. Deși este nemulțumit de forma echipei din ultimele meciuri oficiale, antrenorul de la Turceni a declarat că jucătorii au o altă motivație înainte de primul joc de baraj. ,,Îmi place să fiu sincer și realist. La antrenamentele pe care le-am desfășurat, aseară, au fost destul de motivați, sunt foarte conectați la miza jocului. Din păcate, în ultimele trei meciuri am avut trei înfrângeri, dar probabil că nu a existat o motivație. Acum, au altă atitudine și sper din tot sufletul ca, la momentul respectiv, să prindem o formă bună și să putem să scoatem un rezultat pozitiv”. Conform tragerii la sorți, sâmbătă ar trebui să se dispute alte 20 de meciuri. Returul barajelor este programat peste o săptămână, pe 25 iunie de la ora 17.30.

Viitorul Dărăbani– Flacăra Erbiceni

Juniorul Suceava – Sportul Răucești

Sportul Onești – Rapid Brodoc

Rapid Jibou – CSM Sighetu Marmației

Viitorul Borș – Silvana Maieru

Suporter Cluj – Energia Negrești/Victoria Carei

ACS Tg.Mureș – CS Gheorghieni

Olimpic Zărnești – Inter Sibiu

CSU A.Iulia – CSO Baraolt

Phoenix Buziaș – CSO Turceni

ABC Ineu – Recolta Dănceu

Retezatul Hațeg – Magica Balta Caransebeș

Oltul Curtișoara– Cozia Călimănești

Turris Tr.Măgurele – ROBERTO ZIDURI

Dunărea Calafat – CS Rucăr/Inter C-lung

CS Glina – CS Amara

CS Păulești – Dunărea Giurgiu

Venus Independența – CS Dinamo București

Voința Limpeziș– Victoria Gugești

Victoria Traian– Unirea Braniștea

Viitorul Murighiol – Gloria Băneasa

Cătălin Pasăre