CSO Turceni, învinsă la Lugoj. Cojocaru: Diferenţa a fost făcută de pregătirea fizică

Aspiranta Gorjului la un loc în eşalonul trei fotbalistic, CSO Turceni, are şanse mici să promoveze în acest an. Elevii lui Viorel Cojocaru au fost învinşi la Lugoj de către Phoenix Buziaş, scor 2-0. Alexandru Birău a deschis scorul în minutul 11, iar Brian Filimon a marcat în minutul 58. Gazdele putea scăpa definitiv de emoţii pe final de meci, dar Adrian Popescu a parat penaltiul executat de Mădălin Stancu. Spiritele s-au încins înainte de ultimul fluier, atunci când antrenorul Viorel Cojocaru a fost eliminat după o altercaţie cu jucătorul Cosmin Loga. Şi timişeanul a văzut cartonaşul roşu. Principalul gorjenilor a recunoscut, după meci, că echipa mai bine pregătită s-a impus. Chiar şi aşa, Cojocaru crede, în continuare, în şansa formaţiei sale. ,,Încă mai avem şanse matematice pentru partida retur, chiar dacă am fost învinşi cu 2-0. Nu zic că vom întoarce sigur rezultatul, dar credem în şansele noastre şi sperăm să ne bucurăm la finalul returului. Trebuie să credem până la final. Din punctul meu de vedere, diferenţa a fost făcută de pregătirea fizică. Atâta timp cât poţi să alergi, poţi face faţă cu brio. Ei au un ciclu săptămânal, la noi, la judeţ, ştim bine că antrenamentele le numărăm pe degete. Cu un antrenament pe săptămână este mult mai greu să faci faţă la un asemenea meci. Am dat peste o echipă foarte bine pregătită fizic şi cred că asta şi-a pus amprenta. Pe final de meci, le-am reproşat că au avut patru-cinci faulturi de la spate, nesancţionate. Nu spun că a fost o greşeală de arbitraj. Am vorbit la modul civilizat cu arbitrii, le-am spus că nu au văzut faulturile respective. Am primit injurii de pe banca lor şi am răspuns cu injurii. Nu este ok din partea mea, dar asta s-a întâmplat. Nervii erau întinşi la maximum şi am cedat”, a mărturisit Viorel Cojocaru pentru Cotidianul Gorjeanul. Director tehnic la formaţia din Buziaş, Cosmin Petruescu, a regretat doar că succesul gazdelor nu a fost mai concludent. ,,O victorie meritată, o victorie muncită, dar să nu uităm că este doar pauza jocului. Este prima manșă. Deocamdată nu am realizat nimic. E adevărat că avem 51% după acest joc. Sentimentele sunt oarecum amestecate. Pe de o parte, fericit și bucuros pentru victorie. Pe de altă parte, poate puțin dezamăgit că nu am înscris de multe ori. Indiferent dacă era 3-0, cred că soarta calificării se va juca în retur. E adevărat că aveam un avantaj mai consistent. Una peste alta, îi felicit pe băieți pentru atitudine, pentru modul cum au gestionat acest meci. Nu a fost deloc ușor. Căldură destul de mare. Au fost inteligenți, poate nu ne-au ieșit întotdeauna execuțiile tehnice, dar și-au dorit foarte mult și merită toate aprecierile noastre”, a declarat Petruescu pentru timisplus.ro. Returul se joacă sâmbătă, la Turceni, de la ora 17.30.

CS Phoenix Buziaș – CSO Turceni: 2-0 (1-0)

CS Phoenix Buziaș: Bota – Popescu, A. Rus, R. Rus, Birău, Nanu, Ferțu, Artimon, Marian Musteța, Podină, Filimon. Au mai intrat: Stancu, Dobra, Manta, Grigore, Marius Musteța

CSO Turceni: Popescu – Mainerici, Tudorache, Olteanu, Dăianu, Șchiopu, Trică, Scurtu, M. Gîlceavă, Unguru, Mohora. Au mai intrat: Bușe, Goșa, A. Lupu, S. Lupu, Tufiș

Meciurile tur din barajul de promovare în Liga 3:

Regiunea 1, Nord-Est:

Viitorul Darabani (Botoșani) – Flacăra Erbiceni (Iași) 5-0

Juniorul Suceava (Suceava) – Speranţa Răuceşti (Neamț) 0-0

Sportul Oneşti (Bacău) – Rapid Brodoc (Vaslui) 3-3

Regiunea 2, Nord-Vest:

Rapid Jibou (Sălaj) – CSM Sighetu Marmaţiei (Maramureș) 0-3

Viitorul Borș (Bihor) – Silvicultorul Maieru (Bistrița Năsăud) – nu se dispută

Supporter 2.0 (Cluj) – Victoria Carei (Satu Mare) 1-1

Regiunea 3, Centru:

ACS Târgu Mureş (Mureș) – CS Gheorgheni (Harghita) 4-1

Olimpic Zărneşti (Brașov) – Inter Stars Sibiu (Sibiu) 1-1

CS Universitatea din Alba Iulia (Alba) – CSO Baraolt (Covasna) 11-2

Regiunea 4, Vest:

Phoenix Buziaş (Timiș) – CSO Turceni (Gorj) 2-0

ACB Ineu (Arad) – Recolta Dănceu (Mehedinți) 5-0

Retezatul Hațeg (Hunedoara) – Magica Balta Caransebeş (Caraș Severin) 4-1

Regiunea 5, Sud-Vest:

ACS Oltul Curtişoara (Olt) – Cozia Călimăneşti (Vâlcea) 3-1

Dunărea Turris (Teleorman) – Roberto Ziduri (Dâmbovița) 1-0

Dunărea Calafat (Dolj) – CS Rucăr (Argeș) 1-1

Regiunea 6, Sud:

CS Glina (Ilfov) – CS Amara (Ialomița) 3-2

CS Păuleşti (Prahova) – Victoria Adunaţii Copăceni (Giurgiu) 0-1

Venus Independenţa (Călărași) – CS Dinamo Bucureşti (București) 2-3

Regiunea 7, Sud-Est:

Voinţa Limpeziş (Buzău) – CSL Victoria Gugeşti (Vrancea) 5-2

Victoria Traian (Brăila) – Unirea Braniștea (Galați) 2-1

Viitorul Murighiol (Tulcea) – Gloria Băneasa (Constanța) – nu se dispută

Cătălin Pasăre