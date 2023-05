CSO Turceni a cucerit din nou titlul la județ!

Cea mai bună echipă din Liga a patra gorjeană rămâne CSO Turceni. Elevii lui Viorel Cojocaru s-au încununat campioni înainte de runda finală a sezonului, una în care oricum nu ar fi evoluat. În meciul decisiv, liderul s-a impus fără emoții pe terenul Unirii Țînțăreni, scor 1-4. Singura formație care o putea detrona pe ,,Știința” era Vulturii Fărcășești. Cu același scor a câștigat și principala contracandidată la titlu, tot în deplasare, dar rezultatul nu a fost dublat de o surpriză. Jiul Rovinari va încheia sezonul pe locul trei. Pe de altă parte, trupa condusă de Daniel Bălașa își poate lua revanșa în Cupa României. CSO Turceni s-a impus cu 2-1 în meciul tur cu Vulturii Fărcășești din semifinale, iar manșa secundă se anunță una încinsă. Pentru finală se bat și Petrolul Țicleni și Jiul Rovinari, elevii lui Samir Bufanu având un avantaj de două goluri, 3-1. Partidele retur se joacă miercuri, 24 mai, de la ora 18.00.

Liga 4, Etapa 25

AS Minerul II Mătăsari și CS Jiul Rovinari 2016 au stat

CS Minerul Motru 2008 1 – 4 CS Vulturii Fărcășești

AS Viitorul Negomir 3 – 1 CS Gilortul 2 Târgu Cărbunești

AS Jupânești 2 – 3 FC Petrolul Țicleni

CS Internațional Bălești 7 – 5 AS Petrolul Stoina

CS Unirea Țînțăreni 1 – 4 CSO Turceni

Cătălin Pasăre