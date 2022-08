CSM va avea 7 echipe de fotbal. Bălăeț: Pot fi câte două grupe pe fiecare an

Continuă preselecțiile la CSM Târgu Jiu. Peste 150 de copii s-au prezentat la secția de fotbal, iar 50 au fost deja legitimați. Loturile vor fi definitivate până la jumătatea lunii viitoare. Directorul Robert Bălăeț a anunțat și primele transferuri. Se va pleca la drum cu șapte echipe, dar pot fi câte două grupe pe fiecare an. La CSM au venit copii născuți în intervalul 2009 și 2015. ,,Am preluat copii și de la celelalte echipe, am făcut transferuri de la Luceafărul și Pandurii, pentru anumiți jucători. Au venit și jucători noi, copii care vor să facă fotbal. Zilele acestea, vom începe jocurile și preselecțiile pentru completarea grupelor, pentru că deja sunt mulți copii și sper ca, până la jumătatea lunii viitoare, să le finalizăm și să pornim în campionate, pentru că ne-am înscris la AJF. Vor fi șapte echipe, de la 2009-2015. Nu știu dacă vor fi câte două grupe pe fiecare an, în funcție de numărul de copii. Nu vrem să refuzăm, deocamdată, pe nimeni, trebuie să triem în timp, nu se poate face o alegere într-o zi-două. La copii, se pot îmbunătăți multe lucruri și e important să aibă o șansă și să se antreneze bine”, a declarat directorul de la CSM. Sorin Vintilescu, Mario Găman, Dan Staicu, Alin Poenaru, Adrian Popescu, Cătălin Trofin și Florin Popete sunt antrenorii de la secția de fotbal.

Cătălin Pasăre