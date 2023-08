CSM Târgu Jiu merge la Cupa Craiova. Andrieș s-a răzgândit și așteaptă o extremă

Echipa de handbal CSM Târgu Jiu continuă perioada de pregătire cu două meciuri în județul învecinat. Gorjencele vor lua parte la Cupa Craiova, o competiție la care mai participă și SCM Gloria Buzău, programată în perioada 10-12 august. Formația lui Liviu Andrieș va evolua joi și vineri de la aceeași oră, 18.00. ,,Sunt două jocuri la fel de puternice ca meciurile pe care le-am avut acasă cu Cisnădie și Brăilă. Este un turneu în care vom marșa în continuare pe pregătirea fizică. Trebuie să perfecționăm relațiile de joc, atât pe apărare cât și pe atac și sunt meciuri benefice. Suntem într-o zonă geografică foarte apropiată, iar meciurile cu Craiova ne ajută, atât pe noi, cât și pe ele. Craiova s-a întărit foarte mult în acest sezon, va fi o nucă destul de tare. Şi noi ne-am întărit, deci vom avea două jocuri foarte bune. Buzău a transferat 12 jucătoare străine, deci se anunță o echipă foarte puternică, astfel că va fi un turneu bun pentru noi”, a declarat Liviu Andrieș înainte de competiția amicală. Antrenorul gorjean a mai spus că o singură jucătoare are probleme medicale. În schimb, Ira Zinatullina, accidentată la finalul sezonului trecut, ar putea reveni pe parchet în 2023. ,,Ira va absenta o perioadă mai îndelungată. Probabil, va fi aptă în noiembrie, după pauza competițională. Simone Bohme are o problemă la tendonul lui Ahile. A făcut un consult medical și i s-a recomandat o săptămână de pauză. Am mai pierdut o jucătoare, dar nu este ceva grav. Restul fetelor sunt apte fizic și medical”, a precizat antrenorul. Pe de altă parte, lotul gorjencelor nu a fost definitivat. La Târgu-Jiu sunt mari șanse să mai ajungă o extremă strângă. Jucătoarea este din România. ,,Mai așteptăm o jucătoare. În primă fază, trebuia să facă și ea parte din lotul actual, dar au intervenit ceva probleme din punct de vedere al transferului ei. Așteptăm să vedem dacă clubul va face recurs, pentru că Federația i-a dat câștig de cauză. Este vorba de o extremă stângă, trebuie să avem o dublură și la nivelul acestui post. Este o sportivă româncă”, a precizat Andrieș. CSM Târgu Jiu s-a duelat cu SCM U Craiova și în primul meci amical al verii. La Târgu-Jiu, cele două formații au terminat la egalitate, 25-25.

Cătălin Pasăre