CSM Târgu Jiu merge în Maramureș după un succes esențial: ,,În mintea noastră este doar victoria”

Handbalistele de la CSM Târgu Jiu au un meci extrem de important în această rundă. Trupa pregătită de Liviu Andrieș și Andrei Enache merge la Baia Mare, pentru duelul cu Minaur. Cele două formații au aceeași linie de clasament, dar gazdele au golaveraj superior înainte de etapa cu numărul 10. Va fi și un meci de moral pentru echipa din Gorj, care săptămâna viitoare are ,,dubla” cu suedezele de la Önnereds HK. ,,Cred că suntem cu toții încrezători și conștienți de importanța acestui meci. Întâlnim o echipă care are același număr de puncte cu noi, care este într-o formă destul de bună, având în vedere faptul că au pierdut ultimul meci acasă contra echipei din Vâlcea, la un singur gol, iar pe Știința București a bătut-o la o diferență de peste 15 goluri. Asta nu poate face decât să ne pună în gardă. Dar, repet, suntem cu toții conștienți de importanța acestui meci, pentru că suntem vecine de clasament, și pentru că este o echipă cu care știm că ne putem bate. În mintea noastră acum este doar victoria. Contează pentru noi foarte mult să aducem puncte de la Baia Mare. Ar fi un succes foarte important, în primul rând pentru clasamentul final, pentru că este foarte important cum vom termina această serie de meciuri. Vine pauza. Abia apoi ne gândim la meciurile din cupa europeană. Știm că toată lumea le așteaptă, știm că este o euforie foarte mare în jurul acestor partide. Însă, repet, concentrarea noastră, momentan, este doar pentru meciul de la Baia Mare, pentru că, într-adevăr, punctele de acolo sunt foarte importante”, a declarat antrenorul secund Andrei Enache. Oficialul gorjean a vorbit și despre revenirile Angelei Pușcaș și Irei Zinatullina. ,,Angela a terminat perioada de recuperare, a început antrenamentele alături de noi. Potențialul ei, cu siguranță, nu este sută la sută, pentru că vine după o pauză destul de lungă, însă vom vedea la ora meciului. În cazul ei contează fiecare zi în plus, fiecare zi de alergare, fiecare zi alături de echipă. În ceea ce o privește pe Ira, cred că în momentul în care vom reîncepe campionatul, după pauza aceasta, va fi alături de noi”, a precizat Enache. Partida de la Baia Mare are loc sâmbătă, de la ora 18.00.

Centrul Sabine Klimek este încrezătoare înainte de partida din Maramureș. ,,Cred că este o confruntare foarte importantă, având în vedere că suntem cumva datoare publicului pentru înfrângerea de săptămâna trecută cu Rapidul. Cred că este un meci accesibil pentru noi, având în vedere clasamentul și sper că vom scoate un rezultat bun. Evident, cum zice toată lumea, victoriile aduc victorii și ar fi foarte important să abordăm meciurile cu suedezele cu moralul sus, dar cred că cel mai important este să facem un meci bun, să simțim noi că jocul nostru este în creștere și atunci cred că și meciurile din cupele europene vor fi altceva. Ne-am documentat, ca de fiecare dată, ca înainte de fiecare meci. Nu cred că ne pot surprinde cu ceva. Trebuie să mergem încrezătoare și să dăm tot ce avem mai bun”, a declarat Sabine. Jucătoarea CSM-ului este de părere că trupa gorjeană va fi din ce în ce mai puternică în perioada următoare. ,,Eu încerc tot timpul, pe cât se poate, să-mi ajut echipa cât mai mult. Îmi doresc să rămân sănătoasă, pentru că am avut destule probleme cu accidentările. Nu cred că pot să fac o comparație între echipa de anul trecut și echipa de anul acesta. Cred că singura diferență este de unitate. Și anul trecut, spre deosebire de anul acesta, am avut jucătoare care au fost mai mult timp alături de noi. Adică am avut un grup mult mai unit față de anul acesta, dar cred că pe zi ce trece reușim să fim tot mai unite”, a apreciat sportiva. Minaur Baia Mare și CSM Târgu Jiu ocupă locurile 10 și 11 înainte de duelul direct.

Cătălin Pasăre