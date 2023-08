CSM Târgu Jiu, învinsă în finala Memorialului ,,Mircea Pașek”

Echipa de handbal CSM Târgu Jiu a cedat ultima confruntare din cadrul ediției a doua a Memorialului ,,Mircea Pașek”. Turneul amical desfășurat în Sala Sporturilor s-a încheiat sâmbătă, iar ultimul meci a desemnat și câștigătoarea competiției: HC Dunărea Brăila. Favorita întrecerii s-a impus cu 32-28 în fața gazdelor, în ciuda faptului că Andreea Mihart a marcat 8 goluri. În precedentele confruntări, gorjencele trecuseră de Ştiința București (35-26) și Măgura Cisnădie (28-22). Antrenorul Liviu Andrieș a apreciat că oboseala și-a spus cuvântul după trei zile consecutive de competiție, dar a declarat că progresele se văd în jocul echipei. ,,Este un turneu bun de pregătire. Putem spune că am întâlnit trei echipe din Liga Florilor, două cu tradiție și cred că astăzi, împotriva celor de la Brăila, am făcut un meci destul de slab. Motivația nu a fost la un nivel ridicat. Este normal, am avut trei jocuri, consumul energetic a fost mare și, una peste alta, putem spune că suntem mulțumiți de ceea ce am făcut la acest turneu și de unde ne aflăm la ora actuală. Am crescut în apărare, va fi în continuare arma noastră. Mai vrem o poartă bună și repuneri rapide. În atac, încă avem dificultăți în exprimare, dar mai este timp până la începutul sezonului competițional și sperăm să le punem la punct. Achizițiile aduc un plus echipei și ne bucură acest lucru”, a concluzionat Liviu Andrieș.

Extrema Andreea Chiricuță consideră că echipa s-a întărit vizibil, dar relațiile de joc încă suferă. ,,A fost un turneu benefic. E clar, suntem la început de drum. Relațiile nu s-au sudat, mai este nevoie de timp. A fost un turneu bun în care am arătat lucruri pozitive în multe momente ale jocului. Avem ce învăța. Fetele care au venit sunt jucătoare valoroase, ne ajută foarte mult. Aveam nevoie, pentru că, în sezonul trecut, poate în unele momente, nu am avut schimbări și am fost destul de obosite. Sunt încrezătoare și cred că putem reuși lucruri frumoase. Toate echipele s-au întărit, va fi un sezon greu. Noi ne bazăm pe o apărare bună și pe pregătirea fizică”, a adăugat jucătoarea.

PROGRAM ȘI REZULTATE TURNEU

JOI 3 AUGUST 2023

Ora 17.00 CS Măgura Cisnădie – HC Dunărea Brăila 30-35

Ora 19.00 CSM Târgu Jiu – CSU Știința București 36-25

VINERI 4 AUGUST 2023

Ora 17.00 CSU Știința București – HC Dunărea Brăila 27-35(12-15)

Ora 19.00 CSM Târgu Jiu – CS Măgura Cisnădie 28-22(12-12)

SÂMBĂTĂ 5 AUGUST 2023

Ora 11.00 CS Măgura Cisnădie – CSU Știința București 35-18(17-6)

Ora 13.00 CSM Târgu Jiu – HC Dunărea Brăila 28-32(10-18)

În perioada 10-12 august, CSM Târgu Jiu se va deplasa la Craiova, pentru un alt turneu amical, unde vor participa SCM U Craiova, echipa gazdă, și Gloria Buzău.

Cătălin Pasăre