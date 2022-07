CSM Târgu Jiu, aproape de completarea lotului

Echipa de handbal a Clubului Sportiv Municipal a anunțat că a ajuns la un acord cu Daniela Necula. Tânăra jucătoare, născută în 2001, evoluează pe postul de extremă stângă și a semnat o înțelegere pentru următorul sezon cu formația alb-albastră. Necula vine de la CS Măgura Cisnădie, echipă cu care a obținut sezonul trecut locul 4 în Liga Florilor.

,,Am ales să vin la Târgu-Jiu deoarece consider acest proiect ca fiind unul foarte frumos, dar în același timp ambițios, prin prisma rezultatelor obținute în doar trei ani care au dus la promovarea echipei în Liga Florilor. Vreau să îmi aduc aportul pe cât de mult posibil la fiecare meci și, desigur, să îmi îmbunătățesc jocul. Îmi doresc să avem, întâi de toate, spor în muncă, iar după aceea, cu siguranță, vom avea parte și de meciuri bune spre foarte bune care vor duce la îndeplinirea obiectivului final”, a declarat noua jucătoare pentru csmtargujiu.ro. Originară din Pechea, Galați, Daniela a început antrenamentele alături de staff-ul lui Liviu Andrieș. ,,Încă din primele zile am intrat în ‘pâine’ ca să zic așa, perioada în sine este puțin mai dificilă pentru noi toți, sportivii, însă programul este unul bine planificat, tratat ca atare și cu multă seriozitate, pentru că numai așa vom ajunge la rezultatele dorite. Colegele m-au primit cu brațele deschise, atât ele, cât și conducerea clubului, atmosfera este una plăcută și sunt convinsă că vom face treabă bună împreună. Pe iubitorii handbalului din Târgu-Jiu îi așteptăm în număr cât mai mare la sală pentru a crea o atmosferă de neuitat”, a mai spus handbalista. Daniela Necula a debutat în primul eșalon în 2019, alături de Clubul Sportiv Dacia Mioveni. Este a noua achiziție a verii. Există posibilitatea ca lotul gorjencelor să mai sufere modificări până la startul sezonului.

Cătălin Pasăre