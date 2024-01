CSM Târgu Jiu a renunțat la alte două handbaliste

Echipa de handbal CSM Târgu Jiu face modificări în lot. După plecarea extremei Simone Bohme și aducerea interului Iuliia Andriichuk, trupa gorjeană s-a despărțit de alte două jucătoare. Este vorba despre sportive aduse la începutul anului competițional: Aura Teodora Popescu și Sabrina Lazea ,,CSM Târgu Jiu anunță încheierea raporturilor contractuale cu jucătoarele Aura Teodora Popescu și Sabrina Lazea. Încetarea contractelor s-a făcut pe cale amiabilă, cu acordul ambelor părți. Cele două jucătoare au ajuns la Târgu Jiu la începutul acestui sezon. Clubul nostru le mulțumește celor două jucătoare pentru efortul depus în tricoul echipei de handbal feminin a CSM Târgu Jiu și le dorește mult succes în continuare. Mulțumim, Aura Popescu și Sabrina Lazea!”, a fost mesajul transmis de reprezentanții clubului. Cele două nu au impresionat la Târgu Jiu. Pe de altă parte, încă sunt așteptate jucătoare în orașul lui Brâncuși. CSM evoluează în acest moment pe trei fronturi și nu are un lot foarte numeros. Antrenorul secund Andrei Enache a vorbit despre posibilele transferuri. ,,Discuții au fost, încă mai sunt câteva zile până se închide perioada de transferuri. Încercăm, dar vrem ca atunci când aducem o jucătoare să vină într-adevăr cu un plus și aici trebuie să fim foarte atenți, să învățăm din greșelile pe care cu siguranță și noi le-am făcut. În momentul în care luăm decizia să aducem o jucătoare la Târgu-Jiu, să fie jucătoare care vine cu un plus mare de calitate și să ne ajute într-adevăr în meciuri”, a declarat Enache.

Cătălin Pasăre