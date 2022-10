CSM Târgu Jiu a părăsit Cupa României

Echipa de baschet CSM Târgu Jiu a înregistrat două înfrângeri la sfârșitul săptămânii trecute în Cupa României. Trupa lui Claudiu Alionescu nu a reușit până acum să câștige vreun meci, fie că vorbim de presezon sau de partide cu miză. Cu toate acestea, oficialii formației sunt încrezători că alb-albaștrii vor evolua mai bine în perioada următoare, mai ales că foarte mulți jucători noi au sosit la Târgu-Jiu în această toamnă. CSM a fost depășită sâmbătă de CSU Sibiu, scor 58-72, iar duminică a pierdut confruntarea cu SCM OHMA Timișoara, scor 72-80. În meciul cu bănățenii, canadianul Shamiel Stevenson a marcat 27 de puncte. Octavian Ilie l-a urmat cu 13, iar Porter Troupe a reușit 12.Ambele partide s-au disputat la Mediaș și au contat pentru Grupa E. Evident, cu două înfrângeri, gorjenii au părăsit competiția. Totuși, antrenorul principal al formației noastre a apreciat că evoluția echipei este în creștere. ,,Cred eu că am făcut un meci bun astăzi. Să nu uităm că am jucat două meciuri în 24 de ore, iar pentru asta aș vrea să-i felicit pe jucători pentru efort și implicare. În același timp, am pierdut lupta la recuperare fără drept de apel, iar 18 recuperări ofensive înseamnă enorm de mult. Cred însă că am făcut cel puțin o a doua repriză bună, dar din păcate victoria a revenit meritat Timișoarei. Arătam un pic mai bine ca și echipă după aceste două meciuri și asta este un lucru bun”, a precizat Alionescu.

CSM Târgu Jiu – SCM OHMA Timișoara 72-80 (17-18, 19-26, 19-16, 17-20)

CSM Târgu Jiu: Shamiel Stevenson 27p, Octavian Ilie 13p, Porter Troupe 12p, Dylan Frye 6p, Tyler Creammer 6p, Andriy Agafonov 6p, Camil Berculescu 2p, Andrei Gheorghe, Andrei Bărăgan, Alexandru Berca, Bogdan Penciu, Răzvan Pavel. Antrenor principal: Claudiu Alionescu. Antrenor secund: Alexandru Gliga.

Cătălin Pasăre