CSM şi-a tras portar de Liga Campionilor

Secția de handbal a clubului CSM Târgu Jiu a ajuns la un acord cu portărița Ekaterina Dhzukeva. Născută pe 8 mai 1988, internaţionala bulgară vine de la SCM Craiova, cu care are contract până la finalul acestui sezon. Jucătoarea care măsoară 1,85 m a semnat pentru un an cu formaţia condusă de Liviu Andrieş. Dhzukeva are prezențe în toate competițiile europene majore și este campioană în Polonia. Este a doua handbalistă cu experiență cu care formația noastră a ajuns la un acord. Din vară, la Târgu-Jiu, va ajunge și Angela Cioca, de la Minaur Baia Mare. ,,Chiar dacă orașul este mic, este foarte plăcut și primitor. Totul este foarte aproape. Am fost la ultimul meci împotriva Clujului. Sala a fost plină plină și atmosfera a fost fantastică. Asta e tot ce își poate dori un sportiv profesionist. Clubul CSM Targu Jiu arată ca o mare familie. M-am gândit la faptul că este un club cu o mare ambiție de a crește și de a evolua. Sunt foarte fericită să mă alătur echipei din Târgu-Jiu. Vreau să ajut la îndeplinirea obiectivelor clubului. În Liga Florilor fiecare meci este important și absolut fiecare punct contează. Numai prin muncă grea ne putem atinge obiectivele. Sper că va fi un an minunat pentru toata lumea”, a declarat Dhzukeva pentru csmtargujiu.ro. Alte trei jucătoare cu experienţă sunt aşteptate la Târgu-Jiu pentru următorul sezon, primul în Liga Florilor pentru handbalul feminin gorjean.

Cătălin Pasăre