CSM s-a înțeles cu o extremă de valoare!

Echipa de handbal a dat o lovitură importantă pentru viitorul sezon din Liga Florilor. Internaționala daneză Simone Bohme (32 de ani) a semnat cu CSM pentru campionatul 2023-2024. Bohme are un C.V. impresionant, care cuprinde bronzul mondial cu Danemarca în 2021, la CM din Spania. Nu este străină de Liga Florilor, pentru că a jucat și la CSM București în 2017, când a făcut eventul cu formația din capitală. Echipa la care evoluează acum este Kastamonu Belediyesi GSK, din Turcia. Simone Bohme : ,,Știu că aici se dorește performanță. Am văzut că fetele au avut rezultate surprinzătoare, foarte bune în acest sezon. Am urmărit echipa și îmi place energia lor și sunt nerăbdătoare să le ajut să facă un pas înainte în sezonul viitor și împreună să câștigăm cât mai multe jocuri. Am mai jucat în Liga Florilor și știu că, în campionatul românesc, fiecare meci este greu. Cu siguranță, este cel mai puternic campionat în acest moment și cred că se va menține la acest nivel mulți ani de acum înainte. Vin la Târgu-Jiu cu gândul de a lupta în fiecare secundă pentru a câștiga fiecare meci. Sunt foarte încântată și nerăbdătoare să-i întâlnesc pe toți fanii echipei. Am aflat că întotdeauna sunt alături de echipă, că sunt minunați și oferă tot sprijinul lor. Voi încerca să dau totul la antrenamente și pe terenul de joc ca să-i facem fericiți”, a declarat Bohme pentru site-ul oficial al grupării gorjene. Extrema mai are în palmares două Cupe EHF, dar și SuperCupa Turciei.

Cătălin Pasăre