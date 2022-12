CSM s-a întărit înaintea jocului cu Vâlcea

CSM Târgu Jiu vrea să-i facă viață grea formației din Vâlcea în Liga Florilor. Gorjencele revin într-un joc oficial după pauza competițională pricinuită de Campionatul European și sunt pregătite de un meci mare împotriva unei echipe de calibru din primul eșalon handbalistic. Antrenorul Liviu Andrieș a făcut un apel la suporteri înainte de confruntarea de miercuri și spune că formația gazdă este gata să dea o replică dârză. ,,Venim în fața propriilor suporteri, după o pauză lungă, și acest lucru ne motivează. Ştim că întâlnim una dintre forțele Ligii Florilor, o echipă care acum doi ani a fost campioana României, iar anul acesta joacă în cupele europene. Este un meci greu, dar cred că fetele sunt dornice de competiție, iar iubitorii handbalului de abia așteaptă acest joc. E clar că Vâlcea este o echipă puternică, dar asta nu ne împiedică să ne dorim să scoatem tot ce e mai bun și frumos din această confruntare. Acasă, și noi suntem o nucă destul de tare, am demonstrat asta în toate jocurile. Este o confruntare care ne obligă să ne ridicăm la nivelul adversarului. Avem nevoie de mobilizare și determinare. Trebuie să facem cât mai puține erori, pentru că Vâlcea este o echipă speculativă, care taxează orice greșeală a adversarului”, a declarat antrenorul gorjean. Lotul CSM-ului a fost consolidat în această pauză de iarnă. Două handbaliste noi s-au alăturat trupei gorjene și pot debuta chiar astăzi. ,,Am făcut două achiziții în această perioadă. Este vorba despre Andreea Chiricuță (28 de ani), extremă stângă, care a evoluat chiar la campioana Rapid, anul trecut. O jucătoare cu experiență, care aduce un plus echipei. La nivel de pivot am adus-o pe Mirabela Coteț (21 de ani), care a venit de la Brăila. O jucătoare tânără, de perspectivă, dornică să joace. Nu a prea jucat la Brăila și vrea cu ardoare să evolueze. Cred că vor aduce un plus echipei. Deja sunt transferate și vor evolua în acest joc. Fiecare jucătoare, care este determinată și dă sută la sută la antrenamente, va putea să prindă lotul de 16. S-a creat o concurență și orice reușită la antrenament aduce un plus și asigură participarea într-un meci de Liga Florilor”, a precizat Andrieș. Cele două formații s-au întâlnit în această vară într-o partidă amicală, disputată la Vâlcea. Gazdele s-au impus atunci cu 39-32. Portărița Ekaterina Dzhukeva anticipează un un duel încrâncenat și spune că datele problemei sunt total diferite într-un joc oficial. ,,A fost o pauză foarte lungă, dar noi am revenit, am muncit foarte bine și cred că putem să facem un joc foarte bun din punct de vedere fizic și mental. Meciurile oficiale sunt diferite de partidele amicale. Toate echipele care vin acum la Târgu Jiu sunt mai concentrate, chiar dacă noi suntem nou-promovate. Va fi un meci de bătaie. Trebuie să fim concentrate în tot ce facem, până în ultima secundă. Publicul va juca un rol foarte important. Îi simțim pe fani când sunt alături de noi și sper să-i facem fericiți”, a declarat sportiva din Bulgaria. Partida începe la ora 18.00.

Cătălin Pasăre