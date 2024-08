CSM joacă în nocturnă primul meci oficial

Echipa de fotbal CSM Târgu Jiu a câștigat cu 3-0 ultima partidă de verificare din această vară. Trupa lui Mario Găman a trecut de CSO Tismana, într-un meci disputat pe Terenul 3 din cadrul Complexului Sportiv Municipal. Albert Filip (22), Adelin Pîrcălabu (33) și Bebeto Lupuleț (75) au dat golurile învingătorilor. Gazdele au început jocul în următoarea formulă: Alexandru Oprița – Fabian Bărănescu, Robert Stancu, Sebi Popescu, Lucian Marina – Marian Habet, Albert Filip, Albert Cărămidaru, Tudor Pătrășcoiu, Adelin Pîrcălabu – Bebeto Lupuleț. Pentru CSM Târgu Jiu urmează prima partidă oficială a sezonului. Noua echipă din municipiu va juca în nocturnă în cea dintâi confruntare de acasă din acest sezon. Sâmbătă, 31 august, de la ora 20.00, CSM Târgu Jiu va da piept cu Petrolul Stoina.

,,O partidă bună, în compania unei echipe bune de Liga 4, o echipă care e formată din jucători cu experiență, jucători care în trecut, au evoluat la Fărcășești, la Rovinari, la Turceni, prin toată Liga 4. Dar cred că am controlat în totalitate jocul. Suferim încă la relațiile de joc, suferim încă la control și simțul mingii, cu toate că și terenul ne-a dezavantajat puțin, dar am avut foarte multe ocazii. Sunt nemulțumit de faptul că ne jucăm pur și simplu cu ocaziile, nu ne sincronizăm, nu avem inspirație, ratăm foarte mult și, în timpul campionatului, când vom juca în deplasare, o să fie destul de greu dacă ratăm. Per ansamblu, sunt mulțumit de toată perioada de pregătire, sunt mulțumit că nu am avut jucători accidentați. Echipa este într-o formă bună, atât din punct de vedere fizic, mental, tehnic, tactic, chiar dacă mai avem multe lucruri pus de punct. În acest timp care a mai rămas cred că, ușor-ușor, săptămână cu săptămână, trebuie să îmbunătățim lucrurile mai puțin bune, dar cu siguranță cred eu că, la primul meci oficial, vom fi din toate punctele de vedere pregătiți și sper să facem un tur de campionat foarte bun”, a precizat Găman după acest joc.

Cătălin Pasăre