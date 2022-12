CSM, eșec în ultimele secunde: Un rezultat mincinos!

Echipa de handbal a Clubului Sportiv Municipal a oferit un nou meci dramatic și antrenant în Sala Sporturilor. Trupa gorjeană a arătat, încă o dată, că la Târgu-Jiu se câștigă foarte greu, iar echipele care vin aici, indiferent de nume, au viață grea. Din păcate, a fost un nou joc pierdut pentru handbalistele lui Liviu Andrieș, dar de data această împotriva unui oponent cu pretenții mari, SCM Râmnicu Vâlcea. Vizitatoarele din județul învecinat s-au impus cu noroc, scor 23-24, după ce au marcat cu 15 secunde rămase din timpul regulamentar. În rest, nou-promovata din Liga Florilor a dictat permanent ritmul și a fost aproape de o mare surpriză. Gorjencele au condus la pauză cu 11-10, dar au avut și avans de patru goluri împotriva unei trupe care ne reprezintă în Europa. Oana Bucă a terminat meciul cu șase reușite, iar Sabine Klimek cu cinci. La alb-albastre au debutat și noile achiziții Andreea Chiricuţă și Mirabela Coteţ. Cea dintâi a catalogat rezultatul injust, dar a admis că orice eroare este penalizată la acest nivel. Aproape 1.000 de fani gorjeni au asistat la meciul cu Vâlcea, iar atmosfera a fost una incendiară. ,,Este un rezultat mincinos, pentru că am ținut în șah una dintre cele mai bune echipe din campionat, o echipă care joacă în cupele europene. Din păcate am făcut niște mici greșeli, care la acest nivel sunt taxate, în general, de astfel de echipe. Aș spune că meritam victoria pentru că am dat ritmul în acest meci și, sincer, e mare lucru pentru o echipă nou-promovată să țină în șah Vâlcea. Meritam mai mult, sper să nu mai repetăm greșelile din acest meci, pentru că eu spun că avem șanse mari să evităm și barajul și am mare încredere că vom reuși acest lucru. Atmosfera a fost frumoasă, am simțit susținerea fanilor. Sperăm că i-am convins să vină în număr și mai mare alături de noi prin această evoluție. Mă așteptam să joc mult minute, pentru că l-am văzut pe domn profesor cum a pregătit echipa. La un moment dat, am avut o tentativă să ies, pentru că mă durea genunchiul foarte tare, dar am vrut să fiu alături de fete”, a declarat Chiricuță. Antrenorul Liviu Andrieș a spus că este mândru de evoluția handbalistelor sale, care trebuie să fie însă concentrate pe parcursul întregului meci dacă vor să obțină mai multe succese. Principalul gorjean a apreciat că jocul echipei este în creștere, iar noile achiziții s-au descurcat bine. Katarina Pavlovic s-a întors accidentată de la Campionatul European și nu a evoluat în această confruntare.

,,Am dat dovadă că ne ridicăm la nivelul oricărei echipe din Liga Florilor. Diferența au făcut-o micile ‘vrăjeli’ ale echipei din Vâlcea. Au avut șansă astăzi, dar nu mai contează, punctele sunt la ele. Știam că este o echipă care speculează orice greșeală a adversarului și putem spune că este un rezultat nedrept. Fetele s-au bătut, și-au dorit victoria, au muncit. Cred că suporterii noștri sunt mândri de ceea ce au văzut. Trebuie să ne dregem rănile și să strângem rândurile, pentru că jucăm duminică la Craiova un meci destul de important și va trebui să trecem peste acest moment. Apărătoarea noastră nu a fost atentă și am primit un gol pe pasiv, din extremă, cu 15 secunde rămase de joc. Dacă reușeam să nu primim gol la acea fază, probabil am fi scos un rezultat de egalitate. Chiar din vară am vrut să le luăm pe Chiricuță și Coteț. Amândouă au calitate, au adus un plus echipei și ne bucurăm că fac parte din lotul nostru. Sper ca la următoarele jocuri să ne bucurăm de realizările lor și de puncte aduse în clasament. Am lucrat foarte mult și încep să apară și relațiile de joc. Poarta și-a făcut treaba, iar scorul reflectă acest lucru. Ne-a lipsit interul dreapta, Katarina, dar una peste alta, fetele trebuie felicitate pentru că s-au bătut și s-au dorit. Am arătat bine fizic, am etalat un joc diversificat cu repuneri și urcări rapide”, a declarat Andrieș.

Bent Dahl: Am fost norocoși

Antrenorul formației din Vâlcea, Bent Dahl, a recunoscut că oaspetele au avut și noroc. Principalul norvegian a fost dezamăgit de prima repriză, dar fericit că fetele sale au revenit în joc. ,,A fost un meci extrem de dificil, echipa din Tâgu-Jiu a jucat excelent, ne-au presat încă din primul minut. Dacă vor să supraviețuiască în prima ligă, trebuie să joace cum au făcut-o astăzi. Cu siguranță, dacă vor continua așa, vor veni și punctele. Am fost dezamăgit de cum am început meciul, fetele n-au respectat indicațiile, dar am fost și mândru de cum au revenit în joc și, până la urmă, sunt importante punctele. Am fost norocoși, rezultatul de egalitate era mai nimerit. Nu am venit aici crezând că e ușor, pentru noi niciun meci nu este ușor și știam că echipa voastră a avut mereu meciuri echilibrate aici. Este handbal, nu ne putem aștepta să intrăm doar cu numele pe teren și să câștigăm”, a declarat antrenorul.

Un discurs asemănător a avut și portărița Daciana Hosu. ,,A fost un meci foarte dificil și ne așteptam la lucrul acesta. E foarte greu să câștigi la Târgu-Jiu și din cauza suporterilor care împing echipa de la spate, însă, astăzi, chiar dacă se părea că nu mai avem șanse să întoarcem scorul, cred că determinarea noastră și faptul că nu am cedat ne-au ajutat să câștigăm. Ele au jucat bine, cu atacuri rapide și o apărare agresivă. Poarta a adus un aport bun astăzi”, a precizat internaționala României.

CSM Târgu Jiu: Ekaterina Dzhukeva, Elena Marica Bercu – Oana Bucă 6g, Alexandra Gavrilă 4g, Angela Puşcaş 3g, Valentina Toader Trică, Mirabela Coteţ, Ira Zinatullina 1g, Andreea Chiricuţă 2g, Adriana Ţăcălie, Pal Ceandani, Florenţa Ilie 1g, Iulia Andrei, Ana Ciolan 1g, Cristina Boian, Sabine Klimek 5g. Antrenor principal: Liviu Andrieş. Antrenor secund: Andrei Enache. Antrenor cu portarii: Gore Albici.

Etapa viitoare, CSM Târgu Jiu va evolua în deplasare, pe terenul echipei SCM U Craiova. Partida este programată pentru duminică, 11 decembrie, de la ora 18.00.

Cătălin Pasăre