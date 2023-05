CSM a pierdut finala, dar se mândrește cu rezultate istorice pentru o nou-promovată: ,,Încă nu ne dăm seama ce am făcut!”

CSM Târgu Jiu a încheiat un sezon de vis cu locul 2 în Cupa României, implicit calificarea în grupele unei competiții europene. Handbalistele lui Liviu Andrieș au pierdut finala competiției, disputată împotriva campioanei CSM București. Delegația gorjeană a smuls admirația tuturor la Bistrița, acolo unde a trecut de formația gazdă și a ținut ritmul în partida cu echipa Cristinei Neagu, cedată în cele din urmă, 25-31. Angela Pușcaș a fost desemnată cea mai bună jucătoare de la CSM Târgu Jiu, după ce s-a aflat din nou la originea celor mai multe acțiuni ofensive. Gorjeanca a terminat meciul cu 8 goluri, la fel ca pivotul Crina Pintea, omul meciului în opinia FRH, și Cristina Neagu. Înfrângerea cu CSM București nu avea cum să-i necăjească prea tare pe reprezentanții clubului nostru, care și-au depășit condiția. Antrenorul Liviu Andrieș merge din nou în Europa, de data aceasta cu o echipă de fete. În plus, la primul sezon în Liga Florilor, CSM Târgu Jiu și-a consolidat statutul de ,,surpriză”, de data aceasta a ambelor competiții autohtone. Deși euforic după parcursul din cupă, Andrieș are suficientă experiență pentru a-i tempera pe reprezentanții clubului.

,,Sunt fără cuvinte, încă nu ne dăm seama ce am făcut. Cred că vom realiza aceste lucruri peste două-trei săptămâni. Jos pălăria pentru fete, sunt mândru de acest grup, de această echipă și de acest club. Este încă o pagină neamaipomenită pentru oraș. Am stors și ultima picătură de energie din fete și la acest turneu. Am fost acolo în finală, s-a văzut că nu am mai putut pe final, dar nu am capotat nici în meciul cu CSM. Cred că prestația noastră a fost de un bun nivel, în special în prima repriză. E normal să crească pretențiile de acum încolo, dar trebuie să fim realiști, să rămânem cu picioarele pe pământ și să nu sărim etapele, pentru că ne va fi foarte greu pentru ceea ce va urma. Sunt convins că fanii vor veni în număr foarte mare la meci, pentru că fetele merită felicitate pentru acest parcurs. Nu mai contează rezultatul, va trebui să sărbătorim, să ne mândrim cu realizările noastre și să ne bucurăm pentru tot ceea ce am făcut”, a spus principalul echipei de handbal.

Angela Pușcaș poate fi considerată sufletul echipei gorjene. Avem norocul că ,,Angi” este din Târgu-Jiu și a devenit, rapid, unul dintre sportivii reprezentativi ai orașului.

,,Putem să spunem că a fost un sezon de aur pentru noi, la rezultatele pe care le-am avut, cu toate că am luat medaliile de argint. Este un sentiment minunat că ne-am calificat în cupele europene. Ne bucurăm și sperăm ca sezonul viitor să evoluăm mai bine”, a declarat handbalista noastră. Vineri, va fi un moment de sărbătoare. La Târgu-Jiu vine Dacia Unirea Brăila, iar jucătoarele le prezintă fanilor medaliile de argint cucerite la Bistrița.

CSM Târgu Jiu în finala de la Bistrița: Ekaterina Dzhukeva (11 intervenții), Bianca Chiriţă, Oana Bucă 3g, Maria Gavrilă 1g, Angela Puşcaş 8g, Valentina Trică, Elena Marica Bercu (1 intervenție), Mirabela Coteţ 1g, Andreea Chiricuţă 1g, Pal Ceandani, Florenţa Ilie, Iulia Andrei, Ana Ciolan 5g, Cristina Boian, Katarina Pavlovic 3g, Sabine Klimek 1g. Antrenor principal: Liviu Andrieş. Antrenor secund: Andrei Enache. Antrenor cu portarii: Gore Albici.

Cătălin Pasăre