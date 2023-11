CSM 2 leagă succesele

Echipa de baschet CSM Târgu Jiu 2 are numai victorii în actualul sezon. Toate meciurile câștigate de băieții lui Adi Roșu au fost extrem de disputate, iar partida cu CS Vâlcea nu a făcut excepție. Gazdele s-au impus cu 84-81 (21-21, 16-11, 26-16, 21-33), dar și-au făcut singure finalul greu, într-un meci în care au condus și cu 20 de puncte. Având în vedere avantajul confortabil, antrenorul gorjenilor a dat minute și jucătorilor mai tineri, însă vizitatorii au revenit în joc, și grație mai multor aruncări precise din afara semicercului. În cele din urmă, CSM a câștigat meritat. Alexandru Berca a strâns 21 de puncte, 3 recuperări și 3 pase decisive. A fost urmat de Andrei Bărăgan, cu 19 puncte și Adrian Vaida, cu 15 puncte. Este al treilea succes la rând pentru gorjeni. Antrenorul Adrian Roșu a subliniat că băieții săi trebuie să învețe din această experiență. În opinia lui, grupul are nevoie de mai multă încredere pentru a preveni astfel de căderi pe viitor. ,,A fost un meci echilibrat până la pauză. În sfertul trei, băieții s-au activat și am reușit să ne desprindem de ei. Am ajuns la 20 puncte și atunci am făcut schimbările cu cei mai tineri. Apoi s-a întâmplat ceva foarte ciudat pentru mine. Dacă ne uităm la meci, vedem că echipa a picat psihic. Dar nimeni nu a greșit nimic în atac, la pressing, decât după ce am trecut jumătatea și am greșit în sensul că am luat decizii greșite. Este pentru prima oară în viața mea când experimentez o situație în care să pierd 20 de puncte avantaj în decursul a trei minute. O să mă uit la meci să văd exact motivul. Ceea ce tind să cred din punct de vedere psihologic, a fost din cauza celor nou-intrați pe teren. Deși nu au greșit cu nimic și-au jucat chiar decent, echipa era parcă într-un film în care pierdea avantajul. Și au reușit. Așa că-i felicit. Le-a ieșit filmul. Sunt supărat pe faptul că a fost o lipsă de încredere în abilitățile colegilor și-am fost nevoit să-i reintroduc pe cei mari, cu experiență. Mă bucur că s-a întâmplat asta acum și ne-a ajutat să vedem că nu ne bazăm pe o încredere totală între noi. Este ceva ce mie personal nu îmi place. Așa că aici sunt dezamăgit. În schimb, victoria este victorie. Era evident pentru noi că vom câștiga după evoluția din sfertul 3, iar revenirea adversarilor ne-a făcut să fim mai în priză. Așa că am avut doar de învățat din această experiență și sperăm ca la meciurile următoare să putem avea încredere în coechipierii noștri și să păstrăm avantajul într-un mod profesionist”, a declarat antrenorul.

CSM Târgu Jiu LIGA 1: Andrei Bărăgan 19p, Luca Gheorghescu, Flavius Vlădulescu 4p, Alexandru Berca 21p, Bogdan Calotă, Albert Câdu 2p, Robert Paliciuc 6p, George Răzvan Pavel 4p, Rareș Ungureanu, Adrian Vaida 15p, Flavius Toropu 6p, Alexandru Mitu 7p. Antrenor: Adrian Roșu.

Cătălin Pasăre