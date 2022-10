Criza de la Viitorul poate fi prelungită de un gorjean! Militaru: Nu consider că e un meci special

Viitorul Târgu Jiu și Unirea Dej se vor duela în runda cu numărul 10 a ligii secunde. Trupa gorjeanului Dragoș Militaru vine ,,pe cai mari” în orașul lui Brâncuși, după ce a fost și liderul campionatului. Ardelenii ocupă acum poziția secundă în clasament, în timp ce gazdele sunt pe locul 12. Mai mult, Viitorul a rămas fără antrenor după plecarea lui Florin Stîngă, iar Bogdan Chiriac pare că-și va asuma rolul de principal la această confruntare. Nicolae Sarcină s-a aflat în negocieri cu fostul tehnician al Rapidului, Mihai Iosif, dar cel din urmă a declarat că nu s-a înțeles cu finanțatorul gorjean. Pe de altă parte, Chiriac respectă oponentul de sâmbătă, dar este convins că echipa sa poate câștiga. ,,Nu e întâmplător locul din clasament al Unirii Dej. Am urmărit evoluția lor și formează o echipă tânără, care joacă un fotbal modern. Sunt bine pregătiți fizic și fac un pressing avansat. Au câștigat 3-4 jocuri după minutul 90, iar asta spune multe despre ei. Pentru noi, săptămâna aceasta a fost foarte dificilă. Am rămas, luni, fără Florin Stîngă. Situația nu este așa de tragică, suntem la 4 puncte distanță față de primele șase echipe. Putem recupera, mai sunt zece jocuri. Dacă reușim să fim concentrați sută la sută pe parcursul meciul cu Unirea Dej, cred că putem să luăm cele trei puncte”. Tânărul antrenor a admis totuși că jucătorii nu stau grozav din punct de vedere psihic, dar trebuie să valorifice avantajul terenului propriu. ,,Moralul este scăzut, pentru că eșecul cu FC Brașov ne-a dezorganizat puțin. Erau foarte atașați de antrenor, iar plecarea lui a fost un șoc. Reușisem, împreună, să formăm un grup unit, dar nu avem altă soluție decât să luăm cele trei puncte sâmbătă. Acesta este avantajul la fotbal, meciurile se succed cu repeziciune și o victorie poate șterge cu buretele ce s-a întâmplat în runda trecută. Pe hârtie par ei favoriți, dar ținând cont că jucăm acasă, pornim noi cu prima șansă”, a declarat Chiriac.

Dragoș Militaru insistă că obiectivul clubului său este evitarea retrogradării și spune că Viitorul are jucători valoroși în lot, care vor să demonstreze că se pot impune într-un astfel de duel. ,,Tratăm orice meci la fel, indiferent de adversar. Va fi un meci greu, chiar dacă Viitorul va avea sau nu alt antrenor până la ora jocului. Fotbaliștii sunt aceiași și au calitate, o mare parte din ei. Îi cunosc personal și cred că o să dea tot ce au mai bun, pentru că evoluează acasă și vor să câștige prime și salarii. Noi încercăm să acumulăm cât mai multe puncte. Obiectivul clubului este salvarea de la retrogradare și încercăm să-l atingem cât mai repede”, a declarat tehnicianul gorjean. Militaru a recunoscut că se gândește la play-off, dar nu crede că echipa sa este favorită în duelul de sâmbăta, în ciuda locurilor din clasament. ,,Aș fi absurd să spun că nu mă gândesc, din moment ce suntem acolo de la începutul sezonului. Totodată, dacă am reuși să intrăm în play-off, ar fi echivalent cu îndeplinirea primului obiectiv. Au trecut doar 9 meciuri, suntem abia la jumătate. Eu vreau să jucăm bine, să acumulăm puncte și să avem o anumită liniște la pregătire. Avem băieți tineri și vrem să aibă un climat bun pentru a se dezvolta. Nu pot să spun că există vreo favorită, chiar dacă noi traversăm un moment bun, iar Viitorul nu. Cred că o să fie un joc echilibrat, iar șansele sunt egale”, a adăugat principalul ardelenilor. Militaru a mai spus că nu este o confruntare aparte pentru el, deoarece trecutul său este legat de Pandurii Târgu-Jiu. ,,Nu-l consider un meci special, poate doar că joc la Târgu-Jiu, acasă. Eu am crescut, am jucat și am fost antrenor la altă echipă din oraș. Echipa are în componență și jucători cu care am fost coleg și pe care i-am antrenat la Pandurii, dar atât”. Viitorul Târgu Jiu – Unirea Dej se joacă sâmbătă, de la ora 11.00.

Cătălin Pasăre