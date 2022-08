Crește salariul mediu în acest an

Prognoza CNSP arată că salariul mediu net lunar va creşte cu 11,3%, până la 3.838 lei, în acest an. Va ajunge la 4.246 lei abia în 2023.

Conform prognozei de vară 2022, câştigul salarial mediu net va creşte anul viitor (2023) cu 10,6%, la 4.246 lei, în 2024 cu 9,3%, la 4.641 lei, şi în 2025 cu 8%, la 5.010 lei.

În prognoza anterioară, CNSP estimase pentru 2023 un câştig mediu net de 4.176 lei (plus 9,3%), pentru 2024 de 4.507 lei (plus 7,9%) şi în 2025 de 4.837 lei (plus 7,3%), scrie Agerpres.

În ceea ce priveşte câştigul salarial mediu brut lunar, acesta se va majora în 2022 cu 10,4%, la 6.157 lei, în 2023 cu 10,1%, la 6.780 lei, în 2024 cu 8,9%, la 7.385 lei şi în 2025 cu 7,7%, la 7.950 lei.