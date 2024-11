Cresc pensiile în ianuarie. Alocațiile pentru copii vor fi indexate

Pensiile vor crește din nou din ianuarie 2025, iar bani în plus vor primi toți pensionarii, dă asigurări ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu. De asemenea, de anul viitor vor crește și alocațiile pentru copii.”În 2025 vom avea cresterea valorii punctului de referinta cu mecanismul pe care deja romanii il cunosc, inflatia definitiv cunoscută din 2023 de 10.4% plus cresterea reala a castigului salariual mediu brut. Discutăm despre o crestere de peste 10.4 %. În momentul in care vom ști, vom anunta care va fi cresterea. Oricum va fi peste inflația din 2023”, a spus ministrul Muncii, la România TV.

Și alocațiile pentru copii vor fi indexate.

”În 2025 vom avea si o crestere a alocatiilor pentru copii. Va fi cu 10,4% . Asta inseamna ca pentru copiii sub 2 ani, cu dizabilitati vom ajunge la 794 lei. Pentru copiii de peste 2 ani vom ajunge la 323 lei de la 1 ianuarie 2025”, a mai declarat Simona Bucura Oprescu.