Craioveanu nu concepe o nouă rușine europeană

Președintele de imagine al Universității Craiova, Gică Craioveanu, spune că alb-albaștrii trebuie să-și recapete prestigiul european lezat după ultimele două ieșiri premature din competițiile internaționale la care au luat parte. Lokomotiv Tbilisi (Georgia) și KF Laci (Albania) au fost echipele care i-au eliminat pe doljeni la începutul sezonului european, iar acum sorții le-au scos-o juveților în cale pe KF Vllaznia (Albania). Fostul golgheter al Științei are încredere că Laszlo Balint va scoate ce e mai bun din tinerii Universității și va obține calificarea în turul următor. ,,Este un antrenor care comunică foarte bine cu jucătorii, dar este foarte exigent. Universitatea Craiova este o echipă istorică, atunci când merge bine, joacă având stadionul arhiplin. Depinde de el și de inspirația pe care o va avea, pentru că la meciurile importante trebuie să ai inspirație. Meciul cu Vllaznia este prima partidă importantă a clubului. Știu că au câștigat 9 titluri și 8 Cupe în Albania, deci este o echipă cu istorie. Nu este o echipă oarecare precum Laci, cu tot respectul pe care îl am pentru ei. Noi suntem datori publicului din Craiova, după eșecurile din ultimii doi ani cu Tbilisi și Laci. La noi există talent, avem jucători foarte talentați precum Cîmpanu, Baiaram și mulți alții. Avem echipă bună, însă lipsește ceva, iar noi trebuie să găsim acel ceva ca să ne putem da seama unde s-a greșit. Eu cred că echipa va fi foarte motivată. Mihai Rotaru este foarte exigent și nu i-au plăcut ultimii doi ani, nu ar mai accepta o astfel de eliminare. Eu am fost pe stadion la Laci și vreau să spun că am plecat foarte trist, nici nu aveam chef de vorbă. Sufăr când pierde echipa, mă consum și nu dorm, pentru că ăsta este trecutul meu. Pentru binele lui (n.r. Laszlo Balint) și al clubului, trebuie să obțină calificarea în următorul tur din Conference League”, a declarat Gică Craioveanu, pentru Fanatik. Potrivit tragerii la sorți, manșa tur dintre Universitatea Craiova și KF Vllaznia este programată pe 21 iulie, în Albania, iar returul este programat pe 28 iulie, în Bănie. Vllaznia este câștigătoarea Cupei Albaniei 2022. În campionat, s-a clasat pe locul cinci.

Cătălin Pasăre