Craiova vrea un parcurs european mai lung: Am trecut deja prin două experienţe neplăcute

Universitatea Craiova va juca în preliminariile Conference League după ce a trecut, vineri, de FC Botoşani (2-0), după un baraj contestat de gazde, care a stabilit ultima echipă din România care va participa în competiţiile europene. Golurile lui Elvir Koljic şi Andrei Ivan au adus victoria juveţilor pe Stadionul “Ion Oblemenco”. Oficialii doljenilor îşi fac acum calcule pentru sezonul viitor. Laurenţiu Reghecamf cere transferuri pentru a putea ataca titlul.

“Pentru noi este o lecție și trebuie să ne facem o analiză foarte bună. Trebuie să încercăm să aducem fotbaliști acolo unde avem nevoie. Jucătorii care sunt la echipă sunt sigur că au câștigat în experiență. Ceea ce am lucrat eu cu ei anul acesta s-a văzut în foarte multe momente. Dar ne lipsește puțin, ceva, jucători care să facă diferența în momente-cheie, fotbaliști cu experiență, care să țină meciul și echipa când este greu. O să încercăm să aducem jucători care să acopere anumite poziții. Când spun asta mă refer la jucători-titulari. Trebuie să ridicăm nivelul, ca să ne putem bate de la egal, la egal cu echipele care au terminat în fața noastră acest an. Accept să plece jucători de la echipă, dacă plecarea se face spre performanță și pentru a îmbunătăți ceea ce avem în momentul de față. Avem o analiză foarte bine făcută. Eu am avut foarte multe discuții în ultima perioadă cu Marian Copilu, care are legătură directă cu patronul echipei, Mihai Rotaru. Vor decide împreună bugetul și ce se va întâmpla la anul, ce se dorește. Veți fi anunțați, probabil, când vom începe pregătirea pentru următorul sezon“, a declarat antrenorul principal al Craiovei.

Ultimele două experienţe europene ale oltenilor au fost de coşmar, au fost eliminaţi de Laci (Albania) şi Lokomotiv Tbilisi (Georgia).

“În Conference League clar o să vedeți o altă echipă echipă. O să vedeți o echipă care a trecut deja prin două experiențe neplăcute și nu mai vrea alta. Vom construi o echipă care să ajungă în play-off, unde vom întâlni o formație mult peste nivelul nostru. Dar vom face tot ceea ce ține de noi să aducem puncte și să reușim o calificare în grupele Conference League“, a adăugat Reghecampf.

Pentru a realiza transferuri, trebuie “eliberate” locuri din actualul lot, a declarat preşedintele Sorin Cârţu. Şi fostul atacant vrea un parcurs european mai lung.

“Să sperăm că o să avem o altfel de atitudine, un altfel de parcurs. Să facem uitat ceea ce s-a întâmplat cu Tbilisi sau Laci. Sper să ne pregătim mult mai bine și să avem un alt comportament, în așa fel încât să mulțumim lumea care ne iubește foarte mult

Sunt jucători sub contract, chiar dacă au fost utilizați mai puțin. O să vedem cum putem să facem loc pentru alții. Așa, la sfârșitul contractului sunt doar doi jucători, Constantin și Mateiu. La Mateiu, cel puțin, știu că sunt niște discuții să prelungească. Asta dacă vrea în modul în care ne avantajează și pe noi. Practic sunt unul sau două locuri disponibile. La ceilalți să vedem care vor fi discuțiile. În cazul în care se vor elibera unele locuri, normal că o să le acoperi. Dacă nu, în bugetul clubului, la ora actuală, pentru mine, care încep mandatul cu 1 iunie, nu găsesc bani ca să acord despăgubiri. E un buget și trebuie să ne încadrăm în el, să-l facem de așa natură să fie bine. Ceea ce s-a întâmplat în acești aproape 10 ani, cu salarii, cu oamenii din club… Nu trebuie să sufere nimeni în următoarea perioadă și așa se va și întâmpla“, a declarat oficialul clubului.

Campioana României, CFR Cluj, va juca în primul tur preliminar al UEFA Champions League.

Tragerea la sorți va avea loc pe 14 iunie, în timp ce meciurile se vor disputa în 5-6 iulie și 12-13 iulie.

FCSB, Universitatea Craiova și Sepsi, reprezentatele României în Conference League, vor începe parcursul european în turul doi preliminar.

Tragerea la sorți are loc pe 15 iunie, în timp ce meciurile pe 21 și 28 iulie.

