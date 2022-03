Craiova traversează o perioadă bună: Îi văd înfometaţi de fotbal şi trofee

Universitatea Craiova a început cu dreptul play-off-ul și are șapte victorii la rând înainte de confruntarea din această seară. Pentru juveți urmează o deplasare grea, în Ilfov, unde vor întâlni una dintre revelațiile acestui sezon, FC Voluntari. Obiectivul doljenilor este să pună presiune pe primele clasate, FCSB și CFR Cluj. Alb-albaștrii vor să termine pe podium în Liga 1 și să ia Cupa României. Antrenorul Laurențiu Reghecampf a declarat că va avea în față o echipă cu experiență, iar suprafața de joc nu este ideală. Chiar și așa, Universitatea își propune al optulea succes consecutiv. „Va fi un meci dificil, ţinând cont de faptul că vom juca pe un teren mai mic, nu ştim nici condiţiile, la ultima partidă am avut mari probleme, a fost o mocirlă, sperăm să avem condiţii mai bune, fiindcă avem jucători care sunt predispuşi la combinaţii, sper să ne adaptăm. Voluntariul a avut ocazii bune de a marca la CFR şi îşi doresc şi ei să facă primele puncte în play-off. Au jucători cu mare experienţă, care pot face diferenţa. Tamaş şi Budescu sunt jucători importanţi, dar valoarea celor de la Voluntari nu stă numai în cei doi, au un grup puternic, care meritat s-a calificat în play-off, au făcut meciuri solide. Este o echipă bine organizată defensiv şi cu jucători buni pe atac sau mai ales pe contraatac, chiar dacă nu au un stil care te înnebuneşte. Suntem din nou prima echipă care joacă în etapa din play-off şi printr-o victorie am pune presiune pe celelalte echipe şi am căpăta şi noi un pic de moral. Avem lotul aproape complet, mă bucur, pentru că au fost momente în care am avut 8 jucători de la echipa a doua la antrenament. Valerică Găman a intrat şi el cu echipa, avem nevoie de substanţă la antrenamente, pentru că numai aşa putem face meciuri bune la final de săptămână. Sunt sigur că jucătorii au învăţat din acea perioadă dificilă, îi văd înfometaţi de fotbal şi trofee, de a fi lăudaţi, pentru că au fost mult timp criticaţi, uneori pe bună dreptate. Pe mine mă ajută mult să îi văd aşa, doritori să câştige ceva” a declarat antrenorul Universităţii Craiova.

Revenit după suspendare, mijlocașul Alexandru Crețu vrea să-și recâștige locul de titular la Craiova. Internaționalul român a declarat că oaspeții trebuie să fie eficienți pentru a reveni în Bănie cu punctele puse în joc. ,,Vom întâlni o echipă bine organizată, cu jucători cu experienţă. Sunt sigur că nu ne vor da prea multe şanse să înscriem. Dar vom fi concentraţi pentru că cel mai important este să luăm cele trei puncte. E foarte important să adunăm victorii, se vede asta şi în timpul antrenamentelor, atmosfera este una frumoasă şi asta ne dă curaj pentru următorul meci. Eu aşa cred, că titlul să va juca până în ultima etapă. Depinde de cei de la CFR Cluj dacă vom intra şi noi în lupta pentru titlu. Este prea devreme să vorbim despre titlu acum. Este adevărat că cei de la CFR Cluj se pot încurca doar singuri, dar au un parcurs bun, câştigă meci de meci şi acest lucru nu face decât să aducă titlul mai aproape de ei. Noi, celelalte echipe, stăm la pândă şi încercăm să ne câştigăm punctele, dar mai sunt multe meciuri de jucat”, a declarat ,,închizătorul”.

FC Voluntari – Universitatea Craiova se joacă în această seară, de la ora 20.30.

Cătălin Pasăre