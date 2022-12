Craiova se regrupează după plecarea lui Rădoi: Trebuie să o luăm de la zero

Universitatea nu ține de antrenori. Dintr-un motiv sau altul, nisipurile rămân mișcătoare în Bănie, unde nici Mirel Rădoi n-a rezistat. Principalul Craiovei a deminisionat după partida din Cupa României cu FC Argeș, pierdută cu 2-1. Eliminarea din competiție l-ă făcut pe fostul selecționer să-și anunțe demisia imediat după joc, acesta invocând și relația ,,șubredă” cu Sorin Cârțu, președintele clubului. „Între mine și jucători nu s-a întâmplat nimic. Cred că nea Sorin a înțeles greșit mesajul. I-am zis că îi sunt mereu recunoscător că m-a debutat ca fotbalist. Dar să ne spună nouă ce să facem la meciuri, la antrenamente… nu am acceptat și nu voi accepta asta niciodată! Nu am ceva cu el, zic doar ce m-a deranjat. Eu le spun în față. Cred că indiferent cine face propunerile, tot patronul Mihai Rotaru a fost cel care m-a adus. Decât să fie o situație implozivă, mai bine plec eu! Apoi lucrurile se vor lămuri. Nu făceam decât să ne păcălim singuri dacă mai rămâneam. Îmi pare rău doar că nu am reușit să ne calificăm în Cupă, dar nu am putut face mai mult. Au apărut aceste lucruri interne care au dinamitat situația”, a spus Rădoi după eșecul din Trivale. Deși Rădoi a fost debutat de Sorin Cârțu, actualul antrenor a spus că-i dă legitimația oficialului clubului dacă vrea să conducă echipa. Evident, acest lucru l-a mâniat pe fostul atacant, care a avut o reacție dură. „Un atac cu talpa din partea unuia la care am ținut fantastic de mult. Și îmi pare rău că am investit multe sentimente pentru Rădoi. Sunt total surprins! E ultima dată când vorbesc despre el! Să încerci să muți atenția de la nereușitele tale într-o parte la care n-ai niciun fel de… argumentele lui sunt total neadevărate. Când am analizat jocul lui Rădoi vreodată? Sunt surprins de atitudinea lui. Sunt Sorin Cârțu, mi-am câștigat dreptul să vorbesc despre fotbal. Nu vii tu să-mi spui că mă uit la alt joc! Bă, băiatule, eu știu să fac analiza. Când mă uit la un joc, înțeleg foarte multe. El n-are antrenamente făcute câte meciuri am eu antrenate în Liga 1. Vorbești în felul ăsta, lipsă de respect? A zis că-mi dă ‘badge-ul’, să antrenez. Nu mă interesează să antrenez! Din 2016 am spus. Puteam să antrenez, dar starea mea emoțională nu mi-a mai permis. De la președinție trec să antrenez iar? Cum? Niciodată nu m-am implicat! N-am fost la patru antrenamente ale lui Rădoi. Antrenamentele la care am fost erau deja începute. La fel m-am comportat cu toți antrenorii. N-am vrut ca prezența mea acolo să le creeze vreun stres. De asta nu m-am dus la antrenamente, să nu creez o problemă. Față de ce ai făcut în această seară, mi-e rușine de prestația ta la televizor, Mirel! Te-am iubit atât de mult! Sunt într-o stare de dezamăgire”, a spus Sorin Cârțu, la Digi Sport.

Patronul Mihai Rotaru a recunoscut că Rădoi nu a fost omul potrivit ca să conducă echipa. Finanțatorul a anunțat și transferuri, deși nu mai are antrenor. ,,În ultimele meciuri, după fiecare meci avem acest discurs al lui Mister, că nu stă, că pleacă. Asta m-a deranjat. Nu pot să accept să ne spălăm rufele în public. Trebuie să discutăm lucrurile față în față! În momentul acesta, din punctul de vedere al imaginii, domnul Rădoi a fost nociv pentru Universitatea Craiova. Adică lasă în spate o echipă care are o grămadă de animozități în relația cu suporterii, în relația cu mass-media, în relația dintre staff și conducere. Trebuie să o luăm de la zero. Tot ce am încercat să construim cu domnul Rădoi s-a întors împotriva noastră în acest moment. Vrem patru jucători, doi din Liga 1, doi din străinătate. Unul a participat acum la Campionatul Mondial. Am făcut oferte pentru un jucător de la Voluntari și unul de la Petrolul. Suntem la jumătate. Adică noi am cerut o sumă, ei vor altă sumă”, a precizat Rotaru. La meciurile cu CS Mioveni şi Chindia Târgovişte, Universitatea va fi condusă de Dragoş Bon.

Cătălin Pasăre