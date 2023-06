Craiova îl vrea pe căpitanul de la FC Argeș

Universitatea Craiova vrea să îl transfere pe Costinel Tofan. Căpitanul de la FC Argeș își caută angajament după ce formația din Trivale a retrogradat în liga secundă. În vârstă de 26 de ani, Tofan evoluează ca fundaș dreapta. Jucătorul originar din Pitești este evaluat la 550 de mii de euro de transfermarkt. Bogdan Vătăjelu, Ștefan Vlădoiu și Ivan Martic au fost folosiți pe acest post în ultimul sezon la formația din Bănie. ,,Este greu ca anumiți jucători să aibă mii de euro salarii, iar acum să plece, să rupă contractul, iar proștii, românii, rămân. Proștii care au avut salariile cele mai mici, proștii care au luptat până la capăt, care au avut încredere până la capăt. Noi de ce să rămânem? Eu țin la această echipă, dar nu pot spune dacă rămân sau nu. Dacă rămân toți colegii, rămân, dacă nu, mă voi gândi foarte bine. Am avut un an foarte greu, un an în care s-au întâmplat multe lucruri. Sper că oamenii care conduc clubul au înțeles ceva și echipa va promova curând”, a spus Costinel Tofan, după a doua manşă a barajului cu Dinamo.

3 goluri şi o pasă decisivă a reuşit Tofan în cele 40 de meciuri jucate pentru FC Argeş în sezonul recent încheiat. Pe de altă parte, Alexandru Mitriţă a confirmat că a semnat cu Universitatea, care se află în negocieri avansate și cu Alexandru Băluţă. Bogdan Vătăjelu nu își va prelungi contractul cu alb-albaștrii. Ajuns la 30 de ani, fostul căpitan al juveților este curtat intens de formațiile din Superligă. FCSB, Rapid, U Cluj și Sepsi și-au manifestat interesul pentru jucătorul de bandă. În sezonul regular, Vătăjelu a bifat 25 din cele 30 de etape, în 24 dintre ele fiind titular. El a fost transferat de Universitatea Craiova în 2014, de la Metalul Reșița. Cu excepția unei perioade petrecute în Cehia (1 ianuarie 2017 – 1 iulie 2019), la Sparta Praga și Jablonec, Bogdan Vătăjelu a evoluat doar pentru Craiova.

Cătălin Pasăre