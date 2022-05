Craiova a trecut de Farul cu gândul la Botoşani: Va fi un meci greu

Universitatea Craiova a terminat cu un succes partea a doua a sezonului. Doljenii s-au impus în partida cu Farul Constanţa (4-1), meci ce a contat pentru etapa a zecea, ultima din play-off. Ante Roguljic (21), Ștefan Vlădoiu (25), Ştefan Baiaram (54) şi Andrei Ivan (90+2) au fost marcatorii juveţilor, în timp ce marinarii au punctat prin Jefte (27).

Înaintea partidei, reprezentanții Peluzei Nord i-au premiat pe Jovan Markovic (cel mai frumos gol al sezonului) și Andrei Ivan (cel mai bun jucător). Craiova a terminat pe locul 3 play-off-ul şi va juca cu FC Botoşani pentru un loc în preliminariile Conference League. Decizia a fost luată după ce Sepsi Sf. Gheorghe a cucerit Cupa României şi a terminat pe primul loc campionatul în play-out. În urma covăsnenilor, calificaţi în cupele europene după câştigarea primului trofeu din istorie, s-a situat trupa lui Marius Croitoru.

Craiova în meciul cu Farul: Lazar – Vlădoiu, Găman, M. Constantin, Căpățînă (’46, Vătăjelu) – Nistor (’46, Mateiu), Vînă (’46, Ivan) – Cîmpanu (’79, Danciu), Roguljic (’46, Sala), Baiaram – Koljic. Antrenor: Laurențiu Reghecampf.

Laurenţiu Reghecampf a analizat confruntarea cu Farul Constanţa, dar şi următorul meci cu FC Botoşani. ,,Dacă ne uităm la prima repriză, cei de la Farul au avut câteva ocazii mari. Dar, cum e în fotbal, ei au ratat, noi am marcat. A trebuie să ne gândim și la viitorul meci, care e foarte important pentru noi. Aveam 3 jucători la limită cu cartonașe: Crețu, Markovic și Gustavo, plus Screciu care din nou a acuzat dureri la genunchi și a trebuit să îl menajăm. Vătăjelu și Ivan, care au jucat toate meciurile, Bancu, suspendat. A trebuit să ne gândim și la următorul meci, de vinerea viitoare, cu Botoșani, care e mult mai important pentru noi, dar mă bucur că jucătorii care au intrat azi și-au făcut treaba, absolut toți. Au fost acțiuni frumoase, am mai avut ocazii de a marca, sunt mulțumit de joc. FC Botoșani e o echipă foarte bună, cu experiență, cu un antrenor foarte bun, o echipă cu nivel de play-off”, a declarat antrenorul. Deşi a crescut în evoluţii în acest sezon, Ştefan Baiaram este dezamăgit că Universitatea va termina fără trofeu. Tânărul jucător al Craiovei se aşteapă la o ultimă confruntare dificilă, dar speră ca fanii să încline balanţa în favoarea oltenilor. ,,Mă bucur că am înscris, că am ajutat echipa și că am câștigat. Ne așteaptă barajul, meciul cu Botoșani. Va fi greu. Sperăm să mergem în Europa. A fost un sezon mult mai bun și mă bucur mult. Am lucrat din greu. Mister mi-a dat încredere. Vorbește în fiecare zi cu mine, îmi spune ce să fac pe acea poziție. Sper ca în sezonul următor să urc mai mult. Ne pare rău că am pierdut Cupa și campionatul. La Craiova se vrea performanță și sperăm ca sezonul următor să câștigăm ceva. Botoșani e o echipă arțăgoasă. Va fi un meci greu, dar, dacă suporterii vor fi alături de noi, nu avem cum să pierdem”, a spus Bairam. Meciul eşte aşteptat cu nerăbdare şi de finanţatorul de la Botoşani, Valeriu Iftime, care a criticat iniţial decizia unui baraj. ,,La începutul sezonului nu ne-am propus să ajungem în play-off, ne-am propus să ajungem în cupele europene. Acum jucătorii își pot îndeplini obiectivul după un mic ocol prin play-out. Primele sunt cele stabilite la începutul sezonului, nu există prime speciale pentru acest meci. Prima de grup este undeva pe la 100.000 de euro, nu mai știu exact. Am criticat barajul pentru Conference League, dar iată că ne-a ajutat. Dumnezeu luminează lucrurile în favoarea celor care fac fotbal, așa cum s-a întâmplat și la Sepsi. Pot spune acum că acest sistem cu barajul pentru cupele europene este foarte atractiv”, a declarat oficialul trupei moldave. Craioa – Botoşani se joacă vineri, 27 mai, de la ora 20.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“.

