Craiova a terminat sezonul regulat pe podium. S-a stabilit programul din play-off

Universitatea Craiova a terminat prima parte a campionatului cu un succes împotriva formaţiei Farul Constanţa. Juveţii s-au impus cu 1-0, bifând a şasea victorie consecutivă înainte de play-off. Cele două echipe au oferit o primă repriză fără prea multe situații clare de poartă și presărată cu multe erori individuale. Situația a fost ,,ameliorată” de reușita lui Paul Papp. Fundașul Craiovei a fructificat, cu capul, o centrare excelentă a lui Vătăjelu. Golul din minutul 44 a rămas singurul al confruntării, în ciuda unei reprize secunde dominate tot de gazde. Trupa din Bănie pornește în partea a doua a campionatului de pe locul trei, la 4 puncte în spatele celor de la FCSB şi la 11 de CFR Cluj.

PLAY-OFF

1. CFR Cluj 38p

2. FCSB 31p

3. Universitatea Craiova 27p

4. FC Argeș 24p

5. Farul Constanța 24p

6. FC Voluntari 24p (a beneficiat de rotunjire)

Antrenorul Laurențiu Reghecampf s-a declarat mulțumit de parcursul formației sale din ultimele runde și a anunțat obiectivele juveților pentru restul sezonului.

„Sperăm să încercăm să continuăm pe aceeași linie, să câștigăm meciurile. Obiectivul nostru este locul 2 și să câștigăm Cupa României. Le-am arătat jucătorilor nuiaua, iar randamentul lor este acum altul. Jucătorii de pe bancă aduc prospețime și agresivitate. Știam că Papp este un fundaș central foarte bun, dar îmi era teamă că n-a jucat de mult timp și să nu recidiveze accidentarea. Mă bucur pentru el că marchează. În general, toată echipa se mișcă foarte bine. Gustavo a crescut și el enorm de mult, în mare avem jucători buni, care pot să facă față în play-off, iar de la anul să ne batem la titlu. Am discutat foarte mult cu Nistor, mi-a plăcut reacția lui. Eu țin foarte mult mai ales la jucătorii care au muncit foarte mult în carierele lor”, a spus Laurențiu Reghecampf.

Paul Papp a revenit după o perioadă lungă de inactivitate, dar evoluează din ce în ce mai bine. ,,Am făcut o partidă bună toţi. Sperăm să o ţinem tot aşa şi în play-off. A fost o perioadă grea pentru mine. Am şi declarat că o să revin mai bun. Îmi fac treaba foarte bine. Încerc să câştig dueluri. Dacă voi credeţi că am revenit într-o formă foarte bună, eu vă mulţumesc. În play-off vor fi meciuri tari. Ne plac meciurile astea şi sperăm să le câştigăm. Am închis bine culoarele. Ei nu au avut soluţii. Noi ne vedem de treaba noastră, de treburile noastre”, a spus internaționalul român. ,,Gândul ne duce la meciul următor, este greu să vorbesc acum despre campionat. Luăm meciurile pas cu pas, ne dorim locul doi, dacă se poate, dar trebuie să ne gândim la primul meci. Trebuie să ne facem jocul și să fim la fel de motivați cum am fost astăzi”, a adăugat mijlocașul Alexandru Mateiu.

FRF a stabilit și programul din play-off. FC Argeș este prima adversară a Craiovei. Meciul se joacă în Bănie, vineri, de la ora 20.30.

Programul în play-off-ul Ligii 1

Etapa 1: CFR Cluj – FC Voluntari, FCSB – Farul, Universitatea Craiova – FC Argeș

Etapa 2: FC Voluntari – Universitatea Craiova, FC Argeș – FCSB, Farul – CFR Cluj

Etapa 3: FCSB – Universitatea Craiova, FC Voluntari – Farul, CFR Cluj – FC Argeș

Etapa 4: FC Argeș – Farul, FCSB – FC Voluntari, CSU Craiova – CFR Cluj

Etapa 5: FC Voluntari – FC Argeș, Farul – Universitatea Craiova, CFR Cluj – FCSB

Cătălin Pasăre