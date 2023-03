Cosmin Bivolaru, lider de sindicat Minprest Serv: ,,Există soluții pentru asigurarea forței de muncă necesară CEO prin redistribuirea salariaților de la Închideri și Conservări Perimetre Miniere”

Președintele Sindicatului Liber Alfa Minprest, Cosmin Bivolaru, a făcut publice câteva soluții pe care le-ar putea aplica CE Oltenia pentru a suplimenta personalul lipsă din companie. Sindicalistul șef susține că serviciile de Închideri și Conservări Perimetre Miniere ar putea fi făcute de către Minprest, astfel creându-se noi locuri de muncă. Asta, în timp ce salariații respectivi ai CEO ar putea fi redistribuiți.

Nu este singura soluție propusă de către Cosmin Bivolaru, liderul gândindu-se și la serviciile de pompieri ale CEO din termocentrale. Acestea ar putea fi realizate tot de către Minprest, care are un serviciu special pentru PSI, iar salariații de acolo, ai CEO, ar putea fi redistribuiți. De altfel, Minprest este și în prezent o soluție foarte bună pentru companie și să nu uităm că în jur de 700 de salariați și acestei societăți lucrează de anul trecut la CEO. Este vorba despre oameni cu pregătire profesională și cu experiență în profesiile in care prestează acum pentru companie, pe durata determinată. Reamintim că, Minprest beneficiază de un CCM îmbunătățit la nivelul unității, in urma negocierilor cu administrația începute și finalizate de către sindicatul reprezentativ, Sindicatul Liber Alfa Minprest. Practic, cei 1.142 de salariați primesc tichete de masă, cele două prime de Paște și Crăciun, economia la fondul de salarii, făcându-se diferențieri între personalul calificat și cel necalificat pe fiecare meserie în parte.

A.STOICA