Constantina Diță va da numele Stadionului Municipal din Târgu-Jiu

Arena centrală își schimbă denumirea. Stadionul din Târgu-Jiu nu se va mai numi ,,Tudor Vladimirescu”, ci ,,Constantina Diță”. Autoritățile locale au luat această decizie la începutul săptămânii, considerând că numele campioanei olimpice din Gorj este cel mai potrivit, mai ales că este puțin probabil ca performanța reușită să-i fie egalată în anii următori. Constantina Diță (52 de ani) este originară din comuna gorjeană Turburea și a făcut primii pași în atletism pe pista vechiului stadion municipal. În 2008, a devenit campioană olimpică la Beijing, în proba de maraton. Avea 38 de ani și încă este cea mai vârstnică medaliată cu aur din istoria probei de 42,5 km. Constantina Diță a tăiat panglica și a dat lovitura de începere a primului meci de pe stadionul modernizat. Se întâmpla în octombrie 2019. ,,Am ales să schimbăm denumirea stadionului din Târgu-Jiu pentru că vechea denumire Stadionul ‘Tudor Vladimirescu’, cel puțin în domeniul sportului, nu era tocmai reprezentativă. Știu sigur că Tudor Vladimirescu reprezintă mult pentru istoria națională, cu atât mai mult pentru istoria municipiului Târgu- Jiu, dar sunt convins că, legat de sport, trebuia să-l alegem pe cel mai performant sportiv pe care l-a dat județul acesta în ultimii 100 de ani. Atunci când ne raportăm la o campioană olimpică, cred că lucrurile nu mai necesită foarte multe discuții”, a declarat primarul Marcel Romanescu.

Edilul susține că ,,Pușa” nu și-a uitat niciodată originile și încă are adresa de domiciliu în Târgu-Jiu. ,,Am plecat pe acest drum acum patru ani de zile, când doamna Dița a ajuns la mine în birou și mi-a arătat un lucru pe care l-am apreciat în mod deosebit. Faptul că, de când este în activitate sportivă, și-a păstrat domiciliul în Târgu-Jiu, pe Strada Corneliu Coposu. Gândiți-vă că o campioană olimpică, așa cum procedează mulți sportivi, poate să își ia domiciliul în toată lumea. A rămas târgujiancă și acest lucru m-a impresionat. Este un element în plus pentru toată motivația pe care o avem atunci când ne arătăm respectul”, a adăugat Romanescu. Stadionul din Târgu-Jiu are 12.500 locuri. În acest an, în cadrul festivalului Strad`Art, a apărut în Piața Prefecturii și o pictură murală cu chipul fostei atlete. Constantina Diță a plâns când a văzut, pe viu, opera de artă.

Cătălin Pasăre