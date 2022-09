Conferința Plenipotențiară a Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor – 26 septembrie – 14 octombrie 2022 – ITUPP BUCUREȘTI 2022

Conferința Plenipotenționară coordonată de Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (UIT) aduce o dată la patru ani cele mai înalte organisme de elaborare a politicilor generale în comunicații și sfera digitalizării. Anul acesta, conferința este organizată la București începând cu 26 septembrie până în dată de 14 octombrie, reunind sub cupola Palatului Parlamentului peste 2000 de invitați atât din Uniunea Europeană, cât și din întreaga lume.

Echipa de conducere a Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, implicit membrii statelor care alcătuiesc Consiliul de coordonare, Comitetul pentru Reglementările Radio pun în discuție noi date despre direcții de dezvoltare și transformare digitale la nivel global. De asemenea se vor căuta cele mai predictibile soluții în dezvoltarea Planului de finanțare a proiectelor interguvernamentale privind viitorul “the internet society (societatea internetului)” și proprietățile critice într-o lume din ce în ce mai interesată de mărimea fluxului informațional. Implicarea Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor joacă un rol vital în accelerarea conectivității globale până în 2030. Transformarea digitală și conectivitatea sunt esențiale pentru salvarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Noile tehnologii digitale trebuie să protejeze societatea de orice risc major. Transformarea digitală globală aduce an de an informații despre cum, când, unde putem folosi această lume ultra sofisticată.

Vom participa la parte din lucrările care se vor desfășura în cadrul Conferinței Plenipotenționare ITUPP 26 septembrie – 14 octombrie și vom expune tot ceea ce este mai interesant în atenția societății românești.

Viitorul digital pe Agenda 2020-2030 se decide la București!

Conf. Dr. Ing. Cristiana Sîrbu, Președinte al Fundatiei “Grupul de Inițiativă Ecologică și Dezvoltare Durabilă”

Bebe-Viorel IONICĂ, Director General al Centrului de Calcul Târgu-Jiu